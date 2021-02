Pellegrini, la presión del Sevilla y un duro Athletic para "llegar a semis"

La pregunta ha sido muy clara. ¿El hecho de que el Sevilla esté ya en semifinales para el Betis es un aliciente, una motivación, o por contra le mete presión? Y la respuesta del técnico del Betis, Manuel Pellegrini, también ha sido categórica: "Ni una cosa ni la otra. Lo que tenemos que tratar como equipo y como institución es de llegar a semifinales porque tenemos la posibilidad de hacerlo aquí en casa ante un complicado rival. Una vez que estamos en semifinales ya veremos qué rival nos toca. Pero no estamos pensando en nada antes de que pase el partido de mañana. Así que lo del Sevilla es solamente una información, una estadística, ya es un equipo que ya está en semifinales, pero no tiene ninguna relación con el objetivo y ni con la ambición nuestra".

Está ilusionado el técnico con la posibilidad de dar un título copero al Betis, pero es consciente de que tiene antes que superar a un rival muy potente: "Sería lo ideal llegar lo más arriba posible. Estamos ahora en cuartos y no estamos pensando en las semis. Centrados en mañana, rival difícil y hay que jugar muy bien si queremos aspirar. Hablo siempre con los jugadores de tener una mente ambiciosa, querer sentir y jugar finales, que eso va enriqueciendo la carrera de los jugadores y de los técnicos".

A lo que ha añadido que "está en la ilusión de todo el mundo, pero antes tenemos que superar una valla importante, el Athletic de Bilbao, que viene de batir al Madrid y al Barcelona, de ser Supercampeón de España. Hay que estar concentrados en tener la capacidad para lograrlo".

Pellegrini no entra a valorar si el Athletic de Marcelino es mejor que el de Garitano: "No creo que sea bueno comparar. Había un técnico antes con momentos buenos y malos. El club decidió cambiar, con Marcelino ha ganado al Madrid y al Barcelona para ganar la Supercopa. Viene de perder con el Barcelona, pero le ha dado el sello que Marcelino le da a sus equipos. No tengo estadísticas de cómo hemos quedado cuando hemos jugado", ha indicado el técnico chileno, que se ha referido a nombres propios y otros temas de interés en las horas previas al partido de cuartos en Copa y tras el cierre del mercado de invierno.

¿Más tranquilo después de que no sea la Copa la única posibilidad para llegar a Europa?

No comparto que la Copa haya sido la única posibilidad que teníamos. Los equipos que pasan una etapa de baja siempre tiene opción de recuperarse. El que tiene dos rachas bajas lo tiene difícil y el que tiene tres, lucha por el descenso. Tuvimos una baja, pero reaccionamos en octubre, hemos mejorado en enero y nos embarcamos otra vez en intentar llegar a un puesto europeo con equipos que están en momentos importantes. Nunca pensamos que la Copa era nuestra única posibilidad. Hay que demostrar para qué está capacitado el plantel. Ojalá podamos mantenerlo y lograr un objetivo que sería muy importante para la entidad.

El 4-0 encajado en Bilbao

Siempre hay cosas para aprender en las victorias y en las derrotas. Los partidos y actuaciones son distintas, y nunca va a ser igual lo que pasó a lo que va a pasar mañana. Lo importante es el trabajo colectivo del equipo y a eso nos hemos abocado desde julio independientemente de los resultados.

Confirma que Guido irá citado y Bravo estará la próxima semana

Guido sí está para entrar en la lista de citados. Lleva ya varios días entrenando con el equipo.

Claudio Bravo se incorporó hoy a trabajar en cancha con Toni, ya acabó con los fisios y la próxima semana ya estará en condiciones.



Lo que esperaba en el mercado de fichajes

Lo dije antes de que comenzara de que el Betis no estaba condiciones económicas de traer a ningún jugador. Estoy muy conforme con la plantilla. Siempre uno quiere tener recursos, pero hay una realidad institucional y deportiva. Se fue Sanabria y se debilitó el equipo en un puesto, subimos a Yassin Fekir para suplir a Víctor Camarasa, que no ha podido jugar por lesión. Yassin tiene posibilidad de jugar ahora, antes no tenía ficha. Viene entrenando con nosotros por la baja de Camarasa. Es un jugador técnico, hábil, para mí es un mediocampista de creación técnicamente muy bueno.

La recuperación de Borja Iglesias, que podría ser titular

Siempre intento hacer la formación que a través de los cambios y la actuación de los jugadores uno pueda tener variantes. Uno siempre tiene la tentación de dejar un solo once, pero hay que distribuir minutos en los jugadores que uno siente que está en un buen momento. Borja está citado y tiene tantas posibilidades como el resto de jugadores.

Una plantilla que mezcla veteranía y juventud

La plantilla está confeccionada con jugadores con más experiencia y por otros más jóvenes. Rodri, Paul, Aitor, y los que hicieron la pretemporada. Raúl, Robert, que se fue a préstamos. Se han empapado con jugadores de mayor experiencia y es muy útil que hayan estado con nosotros porque han ido mejorando su nivel. Así pues tengo más opciones y recursos. Hay una plantilla mixta y eso es muy importante para la institución.