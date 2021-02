Los planes de Betis, Barça y Emerson para verano.

El futuro de Emerson es a día de hoy una incógnita. El lateral derecho del Real Betis está siendo monitorizado por grandes clubes de Europa como el AC Milan o el PSG pero la única certeza a día de hoy es que el 30 de junio finaliza su cesión en Heliópolis, por lo que debería regresar al FC Barcelona, quien en estas dos temporadas ha ido abonando al club verdiblanco seis millones de euros en tres plazos hasta el próximo verano (los que adelantó el Betis para su fichaje) y tendrá que pagar otros tres por formación cuando acabe el periplo del internacional brasileño en Heliópolis.

En más de una ocasión el lateral brasileño ha dejado claro que su sueño es jugar en el Barcelona y está decidido a hacerlo realidad. Así, desde Barcelona el diario Mundo Deportivo informa que el Betis no ha contactado con el Barça para intentar comprar sus derechos o, al menos, intentar alargar la cesión una temporada más, y que todas las partes ya tienen asumido cuál será su destino el próximo verano.

Desde la Ciudad Condal aseguran que el club de Heliópolis prefiere una venta, para así poder sacar tajada. No en vano, el Betis conservará el 10-15% de su pase, lo que podría suponer un buen pellizco del montante final de la operación. Aunque ni Barça ni Betis las tienen todas consigo, dicho medio desvela que, pese al seguimiento del PSG, los parisinos no han movido ficha y no tienen la intención de hacerlo el próximo verano. También lo sabe Emerson, cuya única intención es hacerse un hueco el próximo verano en la plantilla blaugrana.