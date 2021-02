Doblas y los "recuerdos" de un Betis campeón: "Háganlo otra vez, chavales"

Eliminatoria importante de la Copa del Rey, llega el Athletic Club como rival de un Real Betis que busca darse por fin una alegría... demasiados paralelismos como para que a Toni Doblas no se le venga a la memoria las semifinales de la edición de 2005, el último título que adorna las vitrinas del Benito Villamarín y que tuvo al exportero canterano como gran protagonista. Ahora quiere vivir una alegría similar desde la segunda fila, como entrenador de porteros del cuerpo técnico que comanda Manuel Pellegrini.



En las semifinales de la Copa del Rey 2004/2005, los dos partidos terminaron con empate a cero y hubo de dilucidarse el finalista en San Mamés, en una tanda de penaltis en la que Toni Doblas -hoy preparador de porteros del Betis- detuvo el sexto tiro a Santi Ezquerro y Luis Fernández anotó el gol definitivo.



"Hoy llega mi primer gran partido desde el otro lado. Casualidades o no, los recuerdos no dejan de recorrer mi mente en el día de hoy. Háganlo posible de nuevo, chavales. Cómo siempre os digo: 'Merece la pena dejarse todo dentro del terreno de juego'. ¿Repetimos? La Copa mola", ha manifestado Toni Doblas, junto a una fotografía de aquellas semifinales coperas ante el Athletic en las que se convirtió en el héroe del Betis y que fueron la antesala del título conquistado luego ante Osasuna con el gol de Dani.





Formado en la cantera del Betis, Toni Doblas informó de su retirada como futbolista en 2019, tras haber jugado en España, Italia, Azerbaiyán, Finlandia, India y Filipinas, donde su último equipo fue el Ceres-Negros. Debutó con el filial del Betis en la temporada 2002/2003 y, tras una cesión, debutó en el primer equipo bético en la mencionada 2004/2005 por la lesión del titular, tras lo que se hizo con la titularidad y fue protagonista principal en el logro de la Copa del Rey del equipo que dirigía Lorenzo Serra Ferrer. Su trayectoria en verdiblanco quedó truncada por una lesión en un amistoso en la 2007/2008 y, tras no renovar, inició una carrera itinerante que le llevó a pasar por las porterías de Zaragoza, Huesca, Xerez, Khazar Lankaran de Azerbaiyán, Nápoles, Cornellá, Toledo, Extremadura, San Fernando y otros equipos. Además de la Copa del Rey de 2005 con el Betis, Toni Doblas logró títulos ligueros, con el que también fue campeón; y además consiguió otro título liguero. Ahora quiere ampliar ese palmarés desde el banquillo y como técnico. El Betis, que recibe esta noche al Athletic en los cuartos de final coperos, a partido único y en el Benito Villamarín, sólo ha superado a los bilbaínos en Copa del Rey en las semifinales de 1977 y 2005.