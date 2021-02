Capi recuerda la entrada de Alfaro: "Lo expulsaron en el derbi que ganaron 1-3 injustamente"

El exfutbolista del Real Betis Jesús Capitán 'Capi' pasó anoche por el plató de 'El Chiringuito' para analizar la eliminación de los verdiblancos a manos del Athletic pero además recordó su calvario con las lesiones en la etapa final de su carrera así como la durísima entrada de Pablo Alfaro en un derbi contra el Sevilla.

Al ver las imágenes de la entrada del excentral nervionense, Capi bromeaba: "Vamos, ni me toca...". "Estuve dos semanas lesionado, fue un esguince de rodilla. Al final levanto la pierna y no se me queda el pie abajo, que podría haber sido peor. El tobillo me patina y acompaña a la pierna, si se me queda clavado me pego unos mesesitos en casa", recordaba el exjugador bético, que tampoco olvidará el resultado de aquel partido "Lo expulsaron sí, ése es el partido que ganasteis 1-3 injustamente", apostilló respondiendo a Cristóbal Soria.

Luego Capi recordó sus malos momentos con una operación que se le complicó. "Me han operado cuatro veces, tuve una infección de quirófano en el tendón de Aquiles y me tuvieron que operar tres veces en menos de cinco meses en la última etapa. Me tuvieron que cortar un poco del talón y me lo pusieron crudo la verdad", recordó.

"Me salió una bursitis, que es como una pequeña cebadura en la parte de atrás que me impedía jugar. Cuando ya decido operarme cojó un virus de quirófano y a raíz de ahí no se me cerraba la herida, no le encontraban solución. Me operaban y la herida se quedaba abierta hasta que tuvieron que ir a saco y cortarme por la mitad del tendón", explicó Capi ante la estupefacción de sus compañeros.