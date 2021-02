Ighalo, de la agenda del Betis a compañero de Banega y N'Diaye

Finalmente, tal y como se preveía, el Betis cerró el mercado de fichajes invernal sin sumar caras nuevas a la plantilla de Pellegrini. Lastrado por las dificultades económicas, se marchó Tonny Sanabria al Genoa y, en su lugar, ha dado el salto al primer equipo Yassi Fekir. Aunque la intención inicial del técnico chileno era solicitar la incorporación de otro delantero si salía alguno de los tres con los que contaba, como ha acabado sucediendo.

En este sentido, ESTADIO ya informó de que había uno que gustaba especialmente: Odion Ighalo. El delantero nigeriano de 31 años regresó a la Premier League mediada la campaña pasada tras brillar con anterioridad en el Watford, pero su papel en el Manchester United ha sido mucho menos protagonista, con 5 goles en 21 encuentros. Esto le colocaba de vuelta al Shanghai Shenhua en este mes de enero, una vez acaba su cesión, pero el club chino, propietario de sus derechos, tampoco contaba con sus servicios, de ahí que el Betis estuviese atento.

La opción para los verdiblancos, en cualquier caso, era complicada, principalmente por cuestiones económicas. De hecho, el ex delantero del Granada parecía dispuesto a probar fortuna en la MLS, una liga menos competitiva pero muy atractiva desde el punto de vista pecuniario, si bien finalmente ha optado por los petrodólares.

Dado que en algunos países el mercado aún no ha cerrado, Ighalo ha podido ser traspasado al Al Shabab de Arabia Saudí, con el que ha firmado por lo que resta de campaña y dos más. Allí coincidirá con el ex sevillista Éver Banega, que también optó al finalizar la temporada pasada por disfrutar de este retiro dorado, así como con el ex bético Alfred N'Diaye, que llegó en 2019.