"Lo del Athletic fue una vergüenza, Fekir recibió 10 ó 12 patadas"

Con la mente puesta ya en el partido de liga ante el Barça, pero con los rescoldos también de la cruel eliminación copera ante el Athletic en un partido en el que el Betis tuvo muy cerca el pase a semifinales y en el que el conjunto vasco mereció acabar en inferioridad numérica. Pellegrini se ha quejado con dureza de las muchas faltas que recibió Nabil Fekir.

"Quiere marcar, no ha podido hacerlo de juego, sí de penalti. Le cuesta marcar porque es el jugador que recibe más faltas en toda la liga. Lo del Athletic de Bilbao fue una vergüenza, recibió 10 ó 12 patadas. No tiene el resguardo de los árbitros. Él no se entrega y sigue luchando".

Ha analizado Pellegrini también la entrada de Sidnei en los minutos finales para tratar de mantener la ventaja que tenía el Betis en el marcador: "Pusimos a Sidnei para fortalecer el juego aéreo planteado por el rival. Vamos a seguir dentro de una idea futbolística. Tendrá momentos positivos y negativos. Hay hechos dentro del campo que van marcado ciertas situaciones".

El técnico espera que el mazazo sufrido en Copa no afecte al rendimiento del equipo en el campeonato liguero: "El fútbol es así, hay que seguir adelante. Hay que seguir mirando lo que viene. Creo que hay manera y maneras de quedar eliminado. Peor hubiera sido sentirse inferior. Creo que la ilusión de la gente está basada en el aspecto futbolístico, en la capacidad que estábamos demostrando. Tenemos que mantenerla en la liga. El fútbol es un estado anímico, a veces tiene efecto no conseguir logros, pero esperamos poder mantener el ritmo".



El Betis, a clasificarse para la Europa League

La temporada sólo se puede salvar logrando Europa, un reto colectivo y, para Pellegrini, también personal: "Es una apuesta personal y una exigencia. Cuando vine, vine por un desafío deportivo. No iba a ser fácil, pero siempre me trato de exigir lo máximo".

Respecto al mejor jugador del mundo, Messi, Pellegrini piensa que no le afecta en el campo la situación complicada que atraviesa en el Barcelona, donde se habla a diario del final de su ciclo: "Aunque pueda tener un momento difícil, demuestra en los partidos que es el Messi jugador. Ha llevado el Barcelona a la gloria. Tenemos que hacer un buen partido, con personalidad. Messi siempre va a marcar una diferencia. Los momentos de ellos son siempre iguales, y el nuestro es bueno. Hay que mantener ese espíritu de continuar en los dos campeonatos. Pero el Barcelona es un rival difícil por la calidad".



En cuanto a bajas, el técnico chileno ha confirmado que "los jugadores están todos disponibles, aparte de la lesión de Bartra y Camarasa. Veremos cuál es el mejor once que partirá mañana contra el Barcelona. Trato de colocar a los jugadores a los que están al cien por cien y no arriesgar. Se llame Claudio (Bravo) o cualquiera. El partido pasado iba a jugar Paul, pero tuvo una molestia en el tobillo y jugó Guido. Claudio reaparecerá cuando todos digamos que está al cien por cien".