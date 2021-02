Los datos que indignan al Betis y a Pellegrini: ¡Fekir recibe una falta cada 24 minutos!

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, es un tipo tranquilo, de esos que no suele levantar la voz. Su personalidad es así. Es un tipo educado, mesurado y con capacidad de autocontrol. Además, tiene experiencia y está escamado, pues recordó cómo funciona las cosas cuando los entrenadores dan su opinión. A él le abrieron expediente tras el polémico partido ante el Real Madrid y su colega del Cádiz, Álvaro Cervera, le cayeron cuatro partidos por unas declaraciones similares. Se puede decir que, por todo ello, el chileno no es de hablar por hablar.

Si Pellegrini da una puntada, es que la cosa tiene su hilo. Y vaya si lo tiene. En la rueda de prensa previa al Betis-Barcelona de este domingo, el técnico verdiblanco se ha quejado con dureza de las muchas faltas que recibe Nabil Fekir. Se le ha notado que tenía ganas de decirlo. De hecho, había sido preguntado por los problemas del francés para ver portería, pese a la línea ascendente de su rendimiento y a que no para de intentarlo.

Fekir es el primero en el Betis y el octavo de LaLiga que más veces dispara a portería (18). También es el jugador que más tiros ha realizado sin marcar en las cinco grandes ligas europeas: un total de 53 intentos sin éxito, según los datos de @StatsBombES. Su único gol ha sido desde el punto de penalti, pero sólo ha convertido uno de sus tres lanzamientos desde los once metros. Sin embargo, estos no son los datos que indignan a Pellegrini.

"(Fekir) Quiere marcar, no ha podido hacerlo aún en juego y sí de penalti. Le cuesta marcar porque es el jugador que recibe más faltas en toda LaLiga. Lo del Athletic de Bilbao -en el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey- fue una vergüenza. Recibió 10 ó 12 patadas. No tiene el resguardo de los árbitros. Él no se entrega y sigue luchando", se ha quejado su entrenador. Ante el conjunto vasco, de hecho forzó cuatro amarillas que debieron ser cinco, ya que Hernández Hernández perdonó por dos veces a Yeray la segunda amonestación.

Pellegrini se refirió al choque copero, pero es una constante que se repite siempre que el campeón del mundo se viste de corto, sea quien sea el rival que tenga enfrente el Betis. De hecho, Fekir recibe una falta cada 24 minutos. Una auténtica barbaridad que, como oportunamente resalta su entrenador, es un hándicap para su rendimiento individual y también para la producción ofensiva del equipo heliopolitano.

En su año y medio como verdiblanco, Fekir ha disputado un total de 3.822 minutos repartidos en 46 encuentros en LaLiga y ha sido objeto de infracción en un total de 159 ocasiones: 99 faltas en los 2.253' de las 27 jornadas en las que participó en la 19/20 (con 18 tarjetas amarillas provocadas) y 60 en los 1.569' de juego en los 19 duelos de la presente 20/21. Además, ha forzado nueve penaltis y permanece inamovible desde 2019 en el primer puesto de los jugadores más castigados por los rivales en Primera división y en el 'Top-5' de toda Europa.

Pero Pellegrini no sólo se queja de todo esto, que también. Lo que más indigna al entrenador andino y a la afición del Betis es que los árbitros no le protejan. Y esa sensación también la reflejan los datos: es el segundo jugador al que más faltas le señalan en contra, con un total de 50, y suma no pocas amonestaciones por protestar infracciones que sufre y que quedan en el limbo. De hecho, ya ha sido expulsado en dos ocasiones por ese motivo.

A pesar de todo ello, Fekir no se rinde. Sigue intentando sacarle partido a su gran habilidad en el desborde y es el tercer mejor regateador de LaLiga, con 50 desbordes en 75 intentos. Asimismo, es el séptimo mejor asistente del campeonato español, con cuatro servicios de gol, los mismos que su compañero Canales y a sólo dos de Aspas (Celta) y Correa (Atlético), líderes con seis pases cada uno.