Marcelino se pica y arremete contra el Betis y su 'racanería'

Pellegrini no dudaba en quejarse esta mañana de las faltas recibidas por Fekir y calificaba de "vergüenza" el marcaje que le hacen habitualmente y que le hicieron en Copa el pasado jueves. El técnico chileno quiso reivindicar así más respeto para su jugador.

"Lo del Athletic de Bilbao fue una vergüenza, recibió 10 ó 12 patadas. No tiene el resguardo de los árbitros. Cada vez que recibe el balón va al suelo. Es el que recibe más faltas de toda LaLiga. Le dieron patadas que eran de expulsión. Él no se entrega y sigue luchando", señaló Pellegrini. Preguntado por ello Marcelino, el técnico del Athletic se ha picado y, sin conocer a qué se referían exactamente las críticas, ha arremetido contra el Betis. "No las he escuchado. Ganamos justamente, el resultado está ahí y hay VAR. Si lo digo yo, algunos me llamáis llorón. El jueves seremos nosotros quien juguemos contra el Levante. El Betis quiere pasar de ronda con una ocasión de gol, es poco bagaje para hacerlo jugando como local", aseguraba el técnico asturiano.

"Tuvimos suerte en los penaltis. Pero si alguien, aunque sea por una mínima diferencia, mereció ganar ese partido fuimos nosotros por el número de ocasiones claras generadas. El Betis, en su campo, nos creó una situación de peligro", recordó.

Aparte de eso, el ex del Sevilla FC, entre otros, quiso centrarse en el partido de mañana, donde se las verá con su anterior equipo: el Valencia. "Para mí es un partido diferente siendo la primera vez porque fueron dos temporadas extraordinarias y guardo un gran recuerdo y un gran cariño. Pero el Valencia es historia, una historia muy bonita y seguro que imborrable, pero ahora soy entrenador del Athletic y mañana mi equipo hará todo lo posible para ganar el partido", dijo en la rueda de prensa telemática que ofreció en Lezama.

El técnico asturiano aseguró que ni guarda "rencor" ni desea "ningún mal a nadie" en el conjunto valenciano. "El rencor no existe en mí como persona. No deseo ningún mal a nadie, todo ha sido bonito, creo que la decisión que tomaron fue la que fue, los resultados en uno y otro escenario también están ahí. Si algo puedo presumir es de no tener rencor, no deseo el mal a nadie", aseguró.

Ya sobre el partido, y asegurando que no tiene "por qué conocer más a este Valencia que con otro entrenador", considera, tras "analizarlo", que el equipo de Javi Gracia cuenta "con muy buenos futbolistas desde le punto de vista individual", entre los que destacó a "Gonçalo (Guedes)", quien cree que "está a un gran nivel futbolístico".

Aunque también reparó en el que el técnico navarro tiene "bajas en defensa y en ataque". De todos modos, Marcelino cree que el Athletic tiene que tener mañana, entre otras cosas, "cuidado con las transiciones, la estrategia y los centros laterales" del Valencia. "Y nosotros tenemos que ser intensos y verticales. Deberemos hacer un muy buen partido en todos los aspectos del juego para conseguir la victoria", dijo.