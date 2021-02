Joao Tomas, héroe bético y su "inolvidable" gol al Alavés

Estuvo tres años ligado al Betis (2002-2005), aunque apenas jugó unos meses. Treinta y cuatro partidos y siete goles fueron su legado con la camiseta de las trece barras. Joao Tomás no tuvo las oportunidades que otros sí tuvieron y en una época en la que el Betis buscaba un delantero de primer nivel mundial, apenas se tuvo paciencia con él. Tras varias cesiones, volvió al fútbol portugués, donde siguió haciendo goles, casi 300 (293) a lo largo de su carrera. Datos de un gran delantero,del que no pudieron disfrutar en Heliopolis.

El de Oliveira do Bairro es el protagonista de un nuevo capítulo en la serie de entrevistas "Tres partidos de...", de futbolportuguesdesdeespana.com. Delantero internacional con Portugal, llegó a la Primera división con 24 años para fichar por el Benfica. Lo hizo tras ir subiendo peldaño a peldaño. Formado en el club de su ciudad, como sénior también defendió a Aguinense y Anadia, para explotar en la Académica. En la primera parte de la temporada 1999/2000 firmó unos números de impresión 22 goles en 20 partidos oficiales.

Ésta fue su credencial para llegara Da Luz, donde hizo 20 goles en 45 partidos en una temporada y media. En 2001/02 llegó al Real Betis, en la que fue su primera experiencia en el extranjero (años más tarde jugo en Qatar, Emiratos Ábabes y Angola).

En Portugal, sobre todo destacan sus temporadas en Río Ave, en las que hizo 52 goles en 100 partidos entre 2009 y 2013. No obstante, siempre hizo buenos registros en todos sus destinos en Vitória SC, Boavista y SC Braga.

Y es que João Tomás tuvo una carrera larga, llena de puntos altos, pero sobre todo basada en mucho trabajo. En cuanto a premios individuales fue distinguido como goleador en cuatro ocasiones en Portugal. En 2000/01, 2005/06 y 2010/11 logró la Bota de Bronze con SL Benfica, SC Braga y Río Ave respectivamente y de Prata en 2004/05 también con los minhotos.

Hizo grandes partidos, pero tres marcan su carrera:

- Portugal 2-1 Israel. Partido de selecciones, noviembre de 2000.

- Sin duda, es el partido. Puedo tener mucho partidos para elegir y siempre elegiría éste. Yo creo que nadie olvidaría la primera vez que viste la camiseta de la selección y oye el himno. Es el momento fundamental en mi carrera deportiva. Incluso, jugando al nivel más alto sueñas con jugar en la selección. Yo, la verdad, que en ciertos momentos de mi carrera ni siquiera podía imaginármelo. Piensen que en 4-5 años pasé de jugar en regional a ser internacional con Portugal.

Queda grabado en mi memoria para toda la vida el verme en un estadio lleno, entrar sustituyendo a Pauleta. Es algo que no se puede comparar a nada. En el equipo estaban Fernando Couto, Simão, João Pinto, Rui Costa, Figo, el mencionado Pauleta, por lo que era muy difícil hacerse un hueco. He jugado en grandes clubes, aunque no gané títulos, disputé partidos en Europa, y llegar a ser internacional en cuatro ocasiones, en seis convocatorias, y siempre será lo máximo.

- SL Benfica 3-0 Sporting CP. Primeira Liga 2000/01.

- Fue mi primer partido de máximo impacto, aunque ya había jugado clásicos. De la manera en la que se dio fue lo que lo hizo realmente importante. Marcar dos goles y vencer a Sporting CP fue muy valioso. Llevaba unos días renqueante y fui duda. De hecho en las imágenes se me ve con la pierna vendada. Se trata de un partido muy especial, muy importante por lo que supone para la ciudad de Lisboa y para todo el país. Fue además, el último partido de José Mourinho con nosotros, por lo que también tiene un matiz triste. Teníamos muy buen equipo, pero tras su marcha fue más complicado. Lograr un doblete con el campo lleno, lo hace inolvidable. Estábamos muy motivados y nos dirigía un auténtico líder, aunque aún no era "The especial one", todavía.

- Real Betis 1-0 Deportivo Alavés. La Liga 2002/03.

- Llevaba poco tiempo en Sevilla y el gol, aunque fue de penalti, fue inolvidable. Que me perdonen mis compañeros de entonces, pero recuerdo que tras pitarse el penalti no estaba claro quién iba a hacer el lanzamiento, los jugadores se miraban entre sí, pensando en quién lanzaría. Ante esta incertidumbre, era sobre el minuto 80, me decidí, lancé y marque el gol definitivo.

Entonces, ya televisaban nuestros partidos en Portugal. Mis padres estaban viendo el partido y fue una felicidad enorme para ellos. Recuerdo que teníamos un equipo muy bueno, con jugadores como Capi, Joaquín, Denilson, Juanito€ Mi primera temporada fue la mejor, al ser el mejor goleador del equipo.