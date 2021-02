División de opiniones sobre Del Cerro Grande

La actuación del colegiado Carlos del Cerro Grande el pasado domingo en el Benito Villamarín, en el partido que acabó con la pírrica victoria del F.C. Barcelona sobre el Real Betis (2-3), sigue coleando aún con el paso de los días.

El penalti cometido sobre Mandi, que el árbitro no señaló y que el VAR no entró a valorar, provocó el enfado de muchos aficionados; sin embargo, la actuación arbitral no se consideró determinante para los lectores de ESTADIO Deportivo.

Así lo dejó claro nuestra #EncuestaHelvetiaED de este lunes, en la que se lanzaba la siguiente pregunta: "¿Influyó Del Cerro Grande en la derrota del Betis ante el Barça?".



Los resultados ofrecieron casi un empate técnico, pues el 51 % de los votantes apuntó como decisiva la mala actuación del colegiado, mientras que el 49 % se decantó por el 'No', y, por tanto, por considerar que hubo otros factores que pesaron más en la derrota que los errores del madrileño.

Pese a la polémica, el técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, al contrario que contra el Real Madrid, ni se refirió a él. Apeló al orgullo que le producía haber competido de tú a tú con el Barça y al mérito que tenía haber conservado opciones hasta el final.