Musonda hace 'llorar' (de alegría) a los aficionados del Chelsea

Dieciocho meses, año y medio, desde el 16 de agosto de 2019 en un Vitesse-PEC Zwolle. Ése es el tiempo que lleva sufriendo el exbético Charly Musonda lejos de los terrenos de juego. El aún joven jugador belga, una de las grandes promesas del fútbol mundial, está cerca de regresar a los terrenos de juego tras un suplicio que hizo decir a algunos médicos que nunca volvería a jugar.

Después de varias operaciones de rodilla que, por ahora, han cortado una carrera que parecía meteórica hacia el estrellato, el futbolista anunció a mediados de diciembre que su regreso estaba próximo. En marzo concretamente. Por edad, aún podrá hacerlo en el Chelsea sub 23 y le servirá de trampolín para intentar recuperar su antiguo nivel.

"Han pasado cuatro años desde que jugué varios partidos profesionales consecutivos, tres años desde la última vez que jugué para mi club, dos de esos últimos cuatro años, me lesioné el ligamento cruzado de mi rodilla. Nada más que angustia y dolor. Los médicos me dijeron que pasar por una cirugía después de haber estado fuera por tanto tiempo sería el final, una montaña imposible de escalar, fueron las palabras exactas. Ésta es mi historia y cómo sigo entrenando y preparándome. A pesar de las probabilidades, algún día volveré", escribía el ex del Betis hace apenas cuatro meses.

Dos después empezaba a entrenar con balón y con un preparador físico personal y, aunque aún no ha podido regresar, ya ve la luz al final del túnel.

Pese a todo, su futuro no está nada claro tras dos graves lesiones de rodilla y sólo un año y medio de contrato por delante. Al belga nunca le han faltado los mensajes de ánimo en este suplicio, pero estos superaron lo que se esperaba. El solo anuncio de su regreso ha provocado que los aficionados 'blues' lo celebren como si del fichaje de una gran estrella se tratase. Sólo volver a verlo jugar sería un gran premio para ellos.