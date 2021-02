Bartra busca la luz: su lesión más larga a las puertas del décimo aniversario de su debut

Marc Bartra celebra de una manera muy especial el día de San Valentín. Cada 14 de febrero, el central del Real Betis festeja el día de los enamorados con su pareja y familia, como todo el mundo; pero, además, también conmemora otra pasión. Cada 14 de febrero, Bartra celebra su amor por el fútbol. Y es que el próximo lunes, el central catalán cumplirá diez años en la elite y lo hace en un momento complicado para él, lesionado desde hace casi dos meses y tratando de tirar de fortaleza mental para no caer en la desesperación de verse apartado del terreno de juego y de sus compañeros; algo a lo que no está para nada acostumbrado.



"Vas a superarlo, vas a estar mejor. Vas a cumplir tus sueños. Sigue luchando, sigue siendo positivo.

Lo mejor siempre está por llegar", reflexiona en voz alta Bartra en su cuenta oficial de Instagram, acompañando una fotografía en blanco y negro, bastante ilustrativa del duro momento anímico en el que se encuentra, trabajando sin descanso para ver la luz al final del túnel en el que se encuentra desde finales de diciembre.





Cámara hiperbárica, pesas, fisioterapia... El zaguero catalán se desfonda a diario para dejar atrás unasque no terminan de desaparecer. No juega desde el pasadoy, en este tiempo, ha observado cómose asentaba en el once titular de Manuel Pellegrini. Se ha perdido 13 partidos entre LaLiga y la Copa del Rey y sumaque se cumplirán este lunes.Bartra celebrará lesionado sus 10 años como profesional., el defensade la mano de Pepun 14 de febrero de 2010 en el ya desaparecidoante elde Madrid (2-1). Entró en el 61' por Jeffren y jugó la última media hora de encuentro comopor las bajas que eventualmente tenía en ese puesto el conjunto azulgrana."Guardiola me hizo entrar en la segunda parte, de lateral derecho. Aquel fue el día en que se hace realidad tu objetivo, la gente te ve por primera vez y se creen que has nacido en el primer equipolos entrenamientos, los amigos que se han quedado por el camino...", rememoraba el jugador del Betis hace justo un año en una entrevista para L'Equipe.A Bartra le marcó la fuerte personalidad de dos compañeros:. "Me acuerdo, sobre todo, de la. Verle era algo increíble. Incluso cuando el balón estaba fuera del campo te gritaba para que estuvieras atento", recodaba Bartra, que también desveló una curiosa anécdota con Xavi en el día de su estreno: "Me decía que estuviera tranquilo, que. Recuerdo que me dijo: 'Y si ves a alguien que presiona, me lo das a mí también'. Lógicamente, esto me dio una confianza enorme".Desde aquel día, Bartra ha jugadooficiales:, 48 con lay 42 con elalemán, a los que suma otros 81 con el. Ha marcado, cinco de ellos con la camiseta de las trece barras, una elástica que no ve la hora de volverse a poner.El zaguero trata de mantener el ánimo arriba y no le han faltado muestras de apoyo de sus muchísimos fans, de compañeros de profesión comoy deportistas de elite como el campeón del mundo de motociclismo. Bartra busca la. La necesita.