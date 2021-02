Borja Iglesias: "Acepto críticas; no descalificativos que afectan a tu familia o pareja"

Acaba una semana que ha sido dura en resultados, pero con la mirada puesta en lo que viene.

El, se está reencontrando con s, la que tuvo en el Espanyol e hizo que el Betis invirtiera en él casi 30 millones de euros en su fichaje. En unos días, ha marcado más goles que en toda una temporada. Y goles de delantero bueno. Lo ha pasado mal. Ha intensificado su trabajo psicológico y ha superado todo tipo de críticas . Unas razonables, otras fuera de lugar.porque hay una inversión importante, la gente tiene unas expectativas y entiendo que la gente se enfade cuando esas expectativas no se cumplen.", ha manifestado el delantero bético en los micrófonos de, donde ha hablado de otras situaciones personales y del equipo."No es una situación cómoda, pero vivo tranquilo porque siempre he puesto lo mejor de mi parte. No siempre ha salido, pero ahora sí estoy en un gran momento. Siempre he tenido la capacidad de dividir una zona (la personal) de la otra (la profesional). Y siempre me he sentido una persona feliz, con sus preocupaciones porque las cosas no salían como quería, pero he trabajado y ahora ese trabajo se está viendo"."Nunca me he planteado salir. En ningún momento ni de mi parte ni de mi círculo cercano ha salido ese rumor. Tengo ganas de devolver esa confianza. Lo he hecho en los momentos malos y quiero seguir haciéndolo ahora"."No soy zurdo, pero siempre la he usado. Ahora parece que lo soy, pero también es importante usar la derecha. Han sido goles bonitos, la verdad es que sí. Lo más importante es que este último gol no, pero los otros han servido para ganar o para pasar de eliminatoria"."El equipo está vivo en esa situación y es gracias al gran trabajo defensivo que ha hecho el equipo y mis compañeros atrás. Yo el día de Osasuna la eché fuera y de eso no se acuerda nadie porque ganamos. Todos cometemos errores y estamos para ayudarnos. Yo también puedo perder balones y un lateral nuestro evita que nos hagan daño atrás. El equipo está muy concienciado de que siendo fuertes defensivamente vamos a estar cerca de los objetivos"."Me he sentido muy querido durante todo el tiempo y estoy muy agradecido de cómo me han ayudado para poder superarlo y crecer. Es muy bonito ver cómo han reaccionado mis compañeros y sobre todo los que juegan en tu posición. Lo importante es que estemos todos comprometidos. En cuanto a las críticas trato de dar mi mejor versión, aunque no siempre estoy acertado. Agradezco a mis compañeros porque siempre me han apoyado"."Siempre es importante que el míster reconozca tu trabajo. Ha dicho varias veces que no he tirado la toalla. Siempre me he sentido arropado por el club y por todos los compañeros, y eso me ha ayudado para revertir la situación"."Sabemos que no es sencillo y hay que ir al día a día, aunque tengas un objetivo a la larga. Hay que tener calma, pero con la ambición por luchar por cosas bonitas porque el club lo merece"."Su ayuda me ha servido para superar momentos duros. Yo empecé a trabajar con Patricia Ramírez desde el Zaragoza y desde entonces no he dejado de trabajar. Se intensifican sesiones, se cambia el modelo de trabajo, se busca cómo revertir la situación. Siempre he trabajado con ellas y cuando las cosas no van bien hay que manejar muchas situaciones que te pueden llegar a confundir o a generar hábitos que no quieres. A nivel de nuestra vida cotidiana nos hace crecer como personas y yo a cualquier persona que tenga una situación complicada se lo recomiendo porque al final es salud, no es sólo lo deportivo".