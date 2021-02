Cristóbal Soria sale en defensa del Betis

El Real Betis se ha topado esta semana con un aliado inesperado en su cruzada contra el arbitraje del pasado domingo frente al F.C. Barcelona. El que fuera delegado del Sevilla F.C. y ahora comentarista de 'El Chiringuito' de Mega, Cristóbal Soria, arremetió duramente contra Tomás Roncero cuando éste censuró el comportamiento del técnico verdiblanco, Manuel Pellegrini, y la jefatura de prensa verdiblanca.

"Pellegrini salió a rueda de prensa sin saber si había penalti", apuntó Roncero durante el programa del pasado lunes. Algo que, "como sevillano", hizo saltar la indignación de Soria, que pidió al conductor del programa, Josep Pedrerol, el turno de palabra para contestar al periodista del Diario As.

"Roncero, no le faltes el respeto al entrenador del Betis ni a la jefa de prensa del Betis. En tu pelea con el Madrid no metas al Betis, no metas al equipo de mi ciudad en tu guerra", manifestó Soria, visiblemente molesto.

"Te lo dijo como sevillano, no como sevillista, tus peleas con el Madrid y con el Barça para ti", añadió el que fuera delegado de campo del conjunto nervionense.

Una intervención que llamó poderosamente la atención de Pedrerol, quien no dio mucho crédito a esta defensa del Betis por parte de Soria. "El bético te da la credibilidad justa. No puedes ser del Sevilla, del Barça, del Betis...", arremetió Pedrerol.

"Con el Betis me meto yo y le digo lo que quiera, pero aquí no se le falta el respeto", concluyó Soria para cerrar este debate.