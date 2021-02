Los datos que certifican que Fekir, por fin, ha tomado las riendas del Betis

El nuevo año ha ofrecido en el Real Betis una ilusionante imagen colectiva e individual en la gran mayoría de sus futbolistas. Los que juegan rinden a tope y los que salen desde el banquillo aportan siempe. Entre los nombres propios de este 2021 merece ser resaltado el de Nabil Fekir, en una versión que al mismo tiempo es tan habitual en lo que se refiere a una sobresaliente calidad que nunca ha dejado de resaltar, como novedosa en lo que refiere a su llamativo cambio de actitud.

En este 2021 todo apunta a que, por fin, Fekir toma las riendas del Betis. Y no para dejar un puñado de buenas acciones de manera puntual, sino para ejercer un liderazgo de manera constante, asociarse más y mejor con un Canales (le asistió por partida doble ante el Celta) que hasta ahora le ha eclipsado bastante. El cambio de año, deja una imagen del campeón del mundo alternando espectaculares momentos de individualidades con un juego mucho más de equipo.

Sin Canales, suplente el Barcelona, crecía la responsabilidad de Fekir en la elaboración y el desborde; pero además de atraer contrarios, forzar amarillas (otras dos frente a los culés) y poner un balón medido a Víctor Ruiz en el 2-2, también se esforzó mucho sin balón: tiró de la línea de presión colocándose en paralelo a Borja Iglesias para dificultar la salida del Barça y encimó con decisión. Está más comprometido que nunca.



Además, los números le siguen dando la razón. Con el centro con música medido a la cabeza de Víctor Ruiz, ya son 5 asistencias las que suma el francés en esta Liga. Ocupa el segundo puesto de la clasificación de mejores pasadores, empatado con Benzema, Jordán, Trippier y Carlos Soler y a sólo una del póquer que comparte el liderato: Aspas, De Frutos, Correa y Marcos Llorente (6).

Llama la atención que cuatro de ellas (las dos a Canales, la de Víctor Ruiz y a Sanabria en Huesca) las ha conseguido en lo que va de 2021, siendo el mejor asistente en este primer mes y medio del nuevo año junto al granota De Frutos y el colchonero Llorente. En esta clasificación, por cierto, aparece otro jugador del Betis como Tello, con dos servicios de gol en este arranque del calendario.

Todo ello, sin dejar de sacarle partido a su gran habilidad técnica, confirmándose como el tercer mejor regateador de LaLiga y el segundo con más desbordes por partido de las grandes ligas europeas. El mediapunta del Betis promedia algo más de 8 regates por encuentro, algo que sólo supera Jack Grealish (Aston Villa) de entre todos los jugadores con más de 1.200 minutos en esta 20/21.



Sólo le falta acertar con el gol, pero se le ve menos frustrado en ese sentido. Pellegrini, desde luego, le ha arropado en sus últimas comparecencias e incluso encontró la explicación a su sequía anotadora: "(Fekir) Quiere marcar, no ha podido hacerlo aún en juego y sí de penalti. Le cuesta marcar porque es el jugador que recibe más faltas en toda LaLiga. Lo del Athletic de Bilbao -en el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey- fue una vergüenza. Recibió 10 ó 12 patadas. No tiene el resguardo de los árbitros. Él no se entrega y sigue luchando", se quejó el entrenador del Betis.

Ante el conjunto vasco, de hecho forzó cuatro amarillas que debieron ser cinco, ya que Hernández Hernández perdonó por dos veces a Yeray la segunda amonestación. Fekir ha forzado nueve penaltis en año y medio como verdiblanco y permanece inamovible desde 2019 en el primer puesto de los jugadores más castigados por los rivales en Primera división y sin bajar nunca del 'Top-5' europeo de faltas provocadas.

Fekir, identificado con el Betis y con Sevilla

Esta mejoría en su juego coincide con una plena identificación con el club y con la ciudad, donde se siente muy cómodo. Tanto, que sólo una oferta mareante le podría hacer cambiar de aires. Como bien viene informando ESTADIO Deportivo, al francoargelino le gusta trabajar sin agente fijo, con su padre como hombre de confianza, de ahí que las grandes empresas de representación ya hayan comenzado a posicionarse.

Con una ficha como bético de algo menos de cuatro millones de euros netos por temporada (en ella también está negociado el sueldo de su hermano Yassin), su caché se ha convertido en uno de los grandes inconvenientes que tiene el Betis a la hora de intentar equilibrar sus cuentas. De ahí que en Heliópolis tampoco vean mal abordar una salida del futbolista una vez que finalice la temporada. Un momento en el que, además, deberían abonar al Lyon el último plazo de la amortización de su fichaje.

Con una clasificación europea, otro gallo cantaría en la delicada situación económica que afronta el Betis, en particular, y el mundo del fútbol en general en medio de la crisis generada por la pandemia del coronavirus en todos los sectores de la sociedad. Por todo ello, lo mejor que puede hacer Fekir para quedarse es seguir rindiendo a este nivel para que el Betis acabe LaLiga entre los seis primeros.