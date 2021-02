Aitor Ruibal y el Betis: "He cumplido mi sueño y espero seguir cumpliendo más"

Se lo ha currado y, al fin, está cumpliendo su "sueño". Aitor Ruibal (24) se ha hecho con un sitio en el Real Betis y, cuando puede, también le da a los eSports. "Sobre todo, con Borja y Loren", reconoce. De ahí, su particular celebración del otro día.

El extremo verdiblanco participa en la Liga Virtual de Fútbol (@LigaVirtualFut1), la cual disputarán 16 equipos de Segunda B y Tercera, que estos días andan con amistosos de pretemporada. Ruibal ganó uno de ellos, antes de recordar que como jugador del Manresa y del Cornellá se enfrentaba todos los años al CEE Europa y que le ha gustado en parte volver a recordar esos enfrentamientos, aunque sea de manera virtual.

"Me he enfrentado mucho al CEE Europa, tanto con el Manresa como con el Cornellá. Está guay que montéis cosas así. A mí me encanta. Preguntaré al Manresa si lo puedo representar", comenta el extremo.

Sobre el Betis

Respecto a su participación a las órdenes de Manuel Pellegrini (16 partidos, un gol y una asistencia), ha dicho que está "muy contento". "Vine al Betis con un propósito, un sueño, que era jugar en la máxima categoría, y lo estoy cumpliendo. Aún me queda mucho por aprender, por vivir y hacer muchas cosas, así que toca seguir trabajando y seguir cumpliendo sueños. Estoy muy contento de tener oportunidades y de aprovecharlas", indicó.

Se le preguntó, además, por esa curiosa celebración en el gol de Borja, y explicó que juega mucho con el 'Panda' y Loren a todos los juegos posibles, que uno es el 'NBA 2k21' y que "ésa es una de las celebraciones del juego" que les gusta.

Por último, ya que uno de los promotores de la LVF es fiebreFútbol, se le cuestionó sobre si es uno de esos jugadores que atiende al dato para mejorar: "Los datos físicos sí nos lo suelen pasar y los miro para ver si estoy en mi nivel o incluso mejor, pero soy más de analizar los partidos por sensaciones que por estadísticas".