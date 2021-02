Emerson: "Ahora ves un partido del Betis y hay un equipo de verdad, antes no".

El brasileño Emerson Royal ha pasado este jueves por los medios oficiales del Betis, donde ha analizado la actualidad del conjunto verdiblanco, que esta jornada se mide en LaLiga en un partido clave frente al Villarreal.

"Yo trabajo mucho, me cuido mucho y como bien para poder jugar y estar el máximo tiempo posible dentro del campo", explica el brasileño, quien destaca lo "complicado" que ha sido el 2020 para todos. En lo personal, dijo: "Estoy bien, pero sabemos que queríamos estar en la Copa, en LaLiga. Pero sabemos que estamos creciendo mucho; es un orgullo para nosotros. Personalmente estoy mejorando mucho tanto en defensa como en ataque. Estoy hablando con el míster para ir cada vez a más".

En cuanto al Betis, como equipo, destacó que "es fundamental" pensar que son "un equipo, no 11 ó 12 jugadores". "Tenemos una plantilla muy buena y es fundamental para esa marcha que tenemos desde principios del año", apostilló el zaguero: "Tenemos 25 jugadores importantísimos a un nivel muy alto, muy fuerte. Si no, te quitan el puesto".

Emerson también se ha referido a otras cuestiones:

- Europa: "Hay que estar ahí, estar peleando. Sabemos cómo es LaLiga, que tiene buenos equipos. El fútbol ha cambiado mucho, es muy competitivo. Tenemos que estar peleando hasta el final para poder estar ahí arriba; cualquier equipo puede ganarle al Real Madrid o el Barcelona".

- La derrota frente al Barça: "En mi punto de vista, en el partido contra Athletic fuimos muy superiores en todos los aspectos, pero sabemos cómo es el futbol. Si nos relajamos un minuto, un balón, cambia todo el partido. Para mí lo más importante es esa marcha, que el equipo está mejorando; es lo más importante. Con el Barça, igual. Tienen a Messi, un jugador increíble que te puede cambiar un partido. Lo más importante es que estamos mejorando como equipo".

- El Villarreal: "Es un partidazo. Sabemos cómo de complicado es jugar contra ellos, y más allí. Trabajar e ir a por ellos. Tenemos en la cabeza que el Villarreal es un partido clave para nosotros, sabemos cómo tenemos que jugar; estar concentrados en todos los balones. En cualquier jugada te pueden hacer mucho daño, pero centrados en sacar los tres puntos.

- Su relación con Pellegrini: "Yo hablo mucho con Pellegrini después de los partidos, sobre lo que tengo que mejorar. Me dice que con las características que tengo, mi fuerza, no dejar que me regateen, que me cojan la espalda. Eso es bueno, el míster sabe que puedo mejorar y trabajo para ello. No solo conmigo, el míster habla individualmente con cada uno de nosotros sobre lo que puede mejorar y lo que ha hecho bien. Yo sé que eso es para que esté mejor cada día. Soy joven, un jugador joven tiene muchísimo que mejorar, yo estoy tranquilo sé que tengo que mejorar siempre y por eso escucho. Lo que más habla conmigo es sobre defensa; él sabe que en ataque yo voy muy bien. En defensa tienes que ser más consistente, más concentrado los 90 minutos. Yo sé que a veces me pasa, y vengo trabajando en ello para que no me pase en los partidos".

- El cambio de imagen del Betis en 2021: "Ahora tú ves un partido del Betis y ves que hay un equipo de verdad, todos atacan y todos defienden. Antes no; unos atacaban, otros defendían€ Esto ha sido vital para nosotros".