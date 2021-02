Pésame del Betis a Jürgen Klopp

El Betis ha tenido un detalle con el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp y le ha mandado sus condolencias por el reciente fallecimiento de su madre a través de la cuenta oficial de Twitter en inglés. "Enviamos nuestro más sentido pésame a Jürgen Klopp en este difícil momento", publicó el Betis en respuesta al tuit del Liverpool.



Debido a la limitación de movimientos por la pandemia, el técnico no pudo ir a Alemania para darle el último adiós y lo hizo a través de una carta que vio la luz en el diario alemán Schwazwaelder Bote.





We send our deepest condolences to Jürgen Klopp in this difficult time ?? https://t.co/wAslCuVe7z