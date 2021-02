El "detallazo" del Betis con la gimnasta sevillana Ana Pérez

La gimnasta sevillana Ana Pérez, que se recupera de la grave lesión sufrida en enero en el C.A.R. de Madrid y que compromete su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio (para los que tenía el pasaporte), ha recibido estos últimos días numerosas muestras de cariño.

Una de las últimas proviene del equipo de sus amores, un Real Betis que siempre lleva a gala allá por donde va. Tanto es así que la entidad verdiblanca ha enviado un bonito detalle a la hispalense para hacerle más llevadero este duro trance. Concretamente, le ha regalado varias prendas oficiales del equipo, acompañadas por una misiva de apoyo.

"Gracias al @RealBetis por este detallazo y el gran apoyo para que me recupere lo antes posible. Estoy alucinando. #muchoBetis", escribió la gimnasta olímpica en su perfil de Twitter.

Según reveló el diario Marca hace unos días, "al entrar en la sala de artística femenina (del C.A.R. de Madrid), la gimnasta cruzó apresuradamente por encima de la cama elástica y cayó de forma descontrolada, provocándose las lesiones". Un accidente que tuvo lugar el día que el temporal Filomena cubrió de blanco la capital de España.

La fractura del cuarto metatarsiano no requirió ser operada y la sevillana estuvo hasta hace unos días sin poder apoyar los pies en el suelo, desplazándose en silla de ruedas. Ahora ya ha empezado a moverse con muletas y botas ortopédicas y a realizar ejercicios para fortalecer su musculatura de la zona afectada.

"Por suerte ya uso muletas y camino bastante; además, he empezado a fortalecer los palillos que se me han quedado por piernas. Otro aspecto que me toca cuidar más que nunca es mi cabeza, están siendo unas semanas muy duras, a veces en la vida encontramos grandes obstáculos con los que no contábamos y superarlos nos hará más fuertes. Me toca cuidarme en todos los sentidos, quererme y mimarme y el tiempo dirá qué es lo mejor para mí. Como siempre, gracias a mi familia, amigos, amigas y compañeras que me ayudan y apoyan en cada momento y cada decisión, con vosotros a mi lado estos momentos son un poquito más llevaderos", apuntó recientemente.