Pellegrini: "¿Villlarreal? Partido de 6 puntos; no nos falta veneno"

El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, considera que el partido ante el Villarreal es un encuentro "de 6 puntos, porque el rival está por encima nuestro. Si ganamos nos deja a 3 y si perdemos a 9. Después hay que mantener rendimiento para llegar a puestos europeos. Nos quedan 16 partidos más, 48 puntos. Todavía no estamos en disposición de luchar por Europa, pero no termina aquí, nos quedan después 15 partidos más". Así lo ha manifestado en la rueda de prensa previa al encuentro que disputará el domingo, en la que ha tratado toda la actualidad el conjunto bético.



No cree que falte veneno competitivo

En ningún partido nos ha faltado veneno. Hicimos lo conveniente para ganar. El Barcelona pudimos marcar más goles, no lo hicimos y el Barcelona hizo la diferencia. Los de arriba son plantillas más poderosas y hemos sabido jugarles de igual a igual.



Los fallos defensivos

Siempre hay alguna responsabilidad defensiva, pero el gol del Athletic de Bilbao fue un golazo y con el Barcelona podíamos haber ganado el partido antes. Fue un poco frustrante no haber pasado la Copa y haber ganado al Barcelona aquí en nuestro campo. Pero por otro lado ilusionante por el nivel que está ofreciendo el equipo. Ojalá podamos mantenerlo hasta final de temporada. Siempre intentando de evitar cometer errores desde el minuto uno hasta el minuto 90.



No descarta a Borja Iglesias todavía

Borja tuvo una pequeña molestia muscular, lo vamos a revisar mañana por si llega. Si no, lo tendremos la próxima porque es una molestia muscular pequeña.



Intentar ganar a equipos más poderosos que el Betis

Contra todos los equipos grandes hemos salido de igual e igual. Es importante, por la personalidad que demuestra el equipo. Es verdad que no hemos ganado a equipos Mala suerte, errores arbitrales al principio de temporada, errores del equipo, pero hemos estado cerca de ganar al Barcelona, vamos avanzando y vamos a mantener lo importante, ganar a los de nuestro nivel, y ya buscaremos como limar pequeños detalles para ganar a otros equipos de mayor presupuesto.



Espera que vuelva el mejor Lainez

En cuanto a Diego estuvo diez o doce días sin hacer mucho, evaluaremos si puede jugar o no. Su llegada fue importante en la levantada del equipo. Diego fue uno de ellos en cuanto a mejorar lo colectivo y los rendimientos personales. Son muchos factores. Va a volver como se fue. Tiene muchas condiciones y así tiene uno donde elegir. Que el jugador sienta que la presión de que tiene a un compañero en su mismo puesto que puede hacerlo igual de bien.



Las muchas virtudes de Sergio Canales

Sergio no tiene ningún problema físico. Venía de una carga muy alta ante el Athletic y sólo lo hicimos jugar quince minutos finales ante el Barça. Sergio juega de Sergio Canales. Da igual por la izquierda, por el centro o por cualquier parte. Es conductor, mueve el balón, inteligente, ordenado y gran capacidad técnica. Da igual donde juegue porque lo hace bien.

Balance que lo jugado hasta ahora

Once primeros partidos hicimos cinco muy buenos. Perdimos injustamente con el Madrid, distorsionada la realidad con los fallos arbitrales. Muy mal con el Getafe. Después, a excepción del Elche, partidos de muy bajo nivel y salimos de la Copa sin perder ningún partido. Y hemos logrado equilibrio ofensivo y defensivo. Los jugadores van sintiendo eso. Hay que seguir con ese rendimiento mejorando algunos aspectos para conseguir mejores resultados, que es lo que vamos a intentar.

Bartra va a seguir siendo baja

A Marc le falta dos o tres semanas más. Lesión de talón que se ha ido complicando, cada vez que se ponía las botas se le volvía a inflamar. Tamibén problemas estomacales. Va a necesitar diez días más para volver y luego otros tantos para entrenar. Es un jugador importante, esperemos que se pueda incorporar pronto.



La lesión de Bravo y la competencia con Joel

Claudio ya está entrenando y va a entrar en la lista de convocados. A Claudio se le han hecho todos los exámenes correspondientes. Dos lesiones en el sóleo. Los médicos han hecho todos los exámenes y ojalá sea una coincidencia y pueda acabar hasta final de la temporada sin lesiones. Mejor tener dos jugadores en un alto nivel y que disputen la portería, y jugará al que vea mejor durante la semana de trabajo.



Víctor Camarasa, saliendo de su lesión

Víctor es un mínimo de seis meses la rotura de ligamento cruzado. Fue a finales de agosto. Normalmente seis meses y otros dos meses para coger el nivel. Está trabajando todos los días y creo que va a estar en los plazos correspondientes.



Comparar Villarreal y Betis

Como institución sólo puedo alabarlo. Dirigida por Fernando Roig. Se dirige con profesionalismo. Roles muy definidos, exigentes, sólo ha ido intentando crecer y cuando ha tenido traspiés se ha levantado con profesionalismo. Ha tenido algunos empates, pero siempre quiere jugar y ambiciona más. Va a ser rival complicado. Comparar las dos instituciones es complicado. Al Villarreal tal vez le gustaría tener la popularidad del Betis, 70.000 personas detrás, y a lo mejor al Betis la estabilidad económica para ir creciendo año tras año. Las dos son dos grandes instituciones en las que he tenido la suerte de poder dirigir.



Unai Emery

A Unai lo conozco, fuimos rivales en Inglaterra, él en el Arsenal y yo en el West Ham. Su carrera ha tenido logros importantes. Villarreal apostó por un ganador y lo ha hecho muy bien. Salvo en este partido dejarle lo mejor por él y por el Villarreal.



Una Superliga europea

La otra liga no sé cuáles son las alternativas. Las ligas nacionales en España, Inglaterra, Italia, Francia son muy importantes e intocables. No creo que se pueda cambiar. La Champions están los estadios repletos y se vende muy bien por televisión. No sé si hay otro formato así que no podría dar una opinión.



Nuevo seleccionador de Chile

No conozco a Martín Lasarte. Tiene su carrera, conoce el fútbol chileno, ha estado en las dos instituciones más importantes. La U de Chile y Universidad Católica. Conoce el fútbol chileno. Como dije es una pésima decisión tirar a la basura dos años de trabajo. Espero que Chile se clasifique.