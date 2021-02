Ceballos, a un precio asequible con el Betis atento

"Sigo pensando que puedo triunfar en el Real Madrid", decía Dani Ceballos hace tan sólo veinte días. Sin embargo, el centrocampista utrerano lleva sin jugar en la Premier League desde el pasado 14 de enero. Su cesión al Arsenal no está resultando tan fructífera como la pasada campaña y desde Madrid ayer señalaban que este verano saldrá, seguramente, traspasado y que el precio de venta rondaría los 25 millones, siete menos de su actual valor de mercado.

El ex del Real Betis apenas lleva esta campaña poco más de 1.000 minutos en la liga inglesa, recibió muchas críticas en la racha del Arsenal que estuvo a punto de costarle el puesto a Mikel Arteta, en el que fue señalado por los aficionados como uno de los culpables; y el regreso de Thomas y el fichaje de Odegaard le han relegado en el equipo titular, donde ya le había quitado la titularidad en su posición habitual el joven Emile Smith Rowe.

El Real Madrid, según OK Diario y algunos medios británicos, tasará al sevillano en una cifra asumible para clubes de potencial medio y, por ello, esta misma fuente lo sitúa en la órbita del Betis, un club que siempre ha pretendido su regreso, pero que pese a los guiños del jugador y a la buena relación existente, aún no ha tenido opción. El pasado verano no fueron pocas las veces que hubo indirectas, pero el club verdiblanco no tenía posibilidades económicas para afrontar una operación de este calado.

Las previsiones para el próximo verano no son mucho más halagüeñas en el cuadro bético. El club debe ajustar su presupuesto en 18 millones, lo que ya de por sí le creará problemas a la hora de reforzarse. Sólo una clasificación europea lo clarificaría algo. Aunque apuntan otra posibilidad y pasaría por el traspaso de Nabil Fekir, para que Ceballos ocupase su lugar en el equipo de Manuel Pellegrini.

Especulaciones prematuras aparte, el Betis sigue muy atento a cualquier movimiento por el jugador utrerano. No en vano, aunque no significara su regreso o el club sevillano no tuviera opción para entrar en la puja que se prevé, siempre recibiría un porcentaje de cualquier traspaso. Y eso, viendo la situación económica actual, puede ser 'oro' para las arcas verdiblancas.