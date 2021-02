En México se hacen a la idea de que no tendrán a Lainez

En México se hacen a la idea de que no tendrán a Lainez

Al principio lo querían con una semana de antelación, luego aceptaron tenerlo justo antes del arranque del Preolímpico para que pudiera jugar el derbi sevillano, pero ante la negativa bética, en México ya empiezan a dar por sentado que Diego Lainez no estará en el torneo clasificatorio que arranca el próximo 18 de marzo.

Según confirman varios medios mexicanos, las negociaciones de la Federación azteca con el club bético no han prosperado en los últimos días y el seleccionador Jaime Lozano no podrá contar con el que era uno de sus principales baluartes.

Ante el protagonismo cobrado por el mexicano en lo que llevamos de año, el Betis ya le comunicó la pasada semana a la federación mexicana que no iba a dejar salir al jugador antes del partido frente al Levante, previsto para el fin de semana del 21 de marzo, ya con el Preolímpico en juego. A partir del 22 hay un parón de selecciones y Diego Lainez, previsiblemente, sí se iría convocado, aunque no con la sub 23 sino con la absoluta.

México abría el 18-M el Preolímpico ante la República Dominicana y el domingo 21 juega frente a Costa Rica, pero el que puede ser partido clave, ante Estados Unidos, es el miércoles 24 y a ese, de aceptar su seleccionador que se incorpore tarde, sí podría llegar el jugador bético.

Al no ser el Preolímpico un torneo en el que la FIFA obligue a ceder a sus jugadores, el Betis no se vería obligado a dejar que el mexicano se fuera hasta ese día 22, cuando se abre la ventana de selecciones.

El futbolista parece abocado a no poder jugar ese torneo clasificatorio. Ya el pasado año, cuando el Betis no se oponía a que se marchara dado el poco protagonismo que tenía con Rubi, el de Villahermosa no pudo viajar por una apendicitis. Al final, la pandemia evitó que se jugara y el Preolímpico se pospuso para este año, en el que Lainez, al fin, ha empezado a ser importante en el club heliopolitano.