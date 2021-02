Dos noticias malas y otras dos buenas en la lista del Betis para Villarreal

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, acaba de dar la lista de convocados para viajar a tierras castellonenses para enfrentarse este domingo al Villarreal CF. La convocatoria, para la jornada 23 de LaLiga deja dos noticias buenas y otras dos malas en el conjunto verdiblanco, que buscará retomar la buena racha de resultados interrumpida el pasado fin de semana contra el FC Barcelona (2-3) en un duelo que se antoja vital para confirmar su tendencia al alza y posicionarse de manera definitiva en la lucha por los puestos que dan acceso a competiciones continentales.



Las novedades positivas las ponen el regreso de Claudio Bravo, una vez superada su cuarta lesión muscular en lo que va de temporada, y la recuperación de Víctor Ruiz, que estaba entre algodones y que finalmente llega a tiempo de visitar a a su exequipo. En el lado contrario de la balanza se encuentran Borja Iglesias, baja por lesión ante el Villarreal, y Diego Lainez, a quien Pellegrini no debe ver aún en óptimas condiciones tras superar la semana pasada el coronavirus.



El Betis ha completado este sábado por la mañana, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, la última sesión de entrenamiento antes de viajar en la tarde de este sábado a Villarreal. Borja no ha superado la última prueba y ha confirmado una baja que prácticamente garantizaba Pellegrini en la rueda de prensa del viernes.



El delantero gallego y el extremo mexicano se unen así a Bartra, Camarasa y Dani Martín en las bajas del Betis, que se desplazará Estadio de la Cerámica con una lista de 23 jugadores en la que no está el canterano Raúl García de Haro, pese a las ganas mostradas por la afición de ver con el primer equipo al goleador del Betis Deportivo, que seguirá a las órdenes de Manuel Ruano. Precisamente, la presencia del joven delantero en la lista del técnico del filial para jugar contra el UCAM Murcia ya anunciaba horas antes que no sería reclamado por Pellegrini.



La lista completa para visitar al Villarreal es la formada por: Joel, Montoya, Paul, Víctor Ruiz, Juanmi, Nabil Fekir, Canales, Tello, Sidnei, William Carvalho, Álex Moreno, Loren, Joaquín, Guardado, Yassin Fekir, Guido Rodríguez, Emerson, Mandi, Aitor Ruibal, Claudio Bravo, Rodri, Carlos Marín y Juan Miranda.