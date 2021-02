Villarreal-Real Betis: El día perfecto para declararse

Un triunfo y dos decepciones, mayúscula la intersemanal, jalonaron la semana pasada en verdiblanco. El gol postrero de Borja Iglesias brindó el lunes la victoria ante Osasuna, pero el de Juanmi contra el Athletic no tuvo ese efecto, pues Raúl García empató sobre la bocina para forzar la prórroga de unos cuartos de final de Copa que acabaron decidiéndose, nunca mejor dicho, desde el punto fatídico. Al Barcelona lo tuvo contra las cuerdas, aunque acabó noqueando a su anfitrión y se escapó vivo hace una semana de Heliópolis, donde siguen con la agradable sensación de que el Betis es, si no invicto ya en 2021, sí al menos competitivo y menos vulnerable. No hay nada hecho, pero el consuelo alimenta la esperanza de quienes sienten en verdiblanco, profesionales incluidos.

A cinco puntos de la sexta plaza, la primera por abajo que garantiza sellar el pasaporte, toca remar más fuerte si cabe para retomar la buena senda que se inició en el derbi y que se prolongó durante un buen puñado de pulsos posteriores. Las ausencias, hábitat natural para Pellegrini y los suyos, apenas suponen ya una traba reseñable para un equipo que ha demostrado serlo en toda la extensión de la palabra, con los menos habituales aprovechando la oportunidad, los 'pesos pesados' luchando por recuperar su rol y todos, en conjunto, bailando al mismo son. El calendario, además, ofrece un guiño, especialmente en el mes definitivo, que los heliopolitanos no deben obviar, si bien de nada sirve pensar a largo plazo si no se cumple en La Cerámica, la casa de un rival directo por Europa.

Este 14 de febrero es, sin duda, el día perfecto para una declaración de amor en toda regla. Amor por estos colores, por este proyecto y por este objetivo. Amor por esa ilusión despertada en plena tercera ola, con el maldito bicho acechando para hacer peor las vidas de todos. De ese todo bético, ávido de alegrías y de sonrisas. Ese todo que no busca comparaciones, que no tiene complejos, porque ama a esta institución por encima de los resultados, aunque desborda su pasión cuando los astros se alinean y el deporte les corresponde. Es la jornada ideal para dar un golpe en la mesa, para reescribir el futuro con pulso firme, para imponer el deseo de, nunca mejor dicho, reverdecer los laureles que hace décadas que no florecen.

Recupera Pellegrini para la ocasión a Bravo y el renqueante Víctor Ruiz, mientras que decide no acelerar el retorno post Covid de Lainez, así como tampoco forzar a Borja Iglesias, que se une a una enfermería todavía ocupada por Dani Martín, Camarasa y Bartra. Al menos, cuenta con alternativas el míster chileno en casi todas sus líneas, empezando por una portería en la que debe decidir entre su compatriota y Joel, que se ha ganado en el campo conservar su estatus de titular. Emerson estará en el lateral derecho y Mandi es fijo en el eje de zaga, seguramente junto a un Víctor que fue protagonista en ambos sentidos (gol, autogol y fallo en el 2-3 definitivo) ante el Barça. En la izquierda, Miranda oposita a la plaza que 'devolvió' a Álex Moreno por sus molestias, con Guido Rodríguez seguro en el pivote. De nuevo, de si Canales se sitúa junto al argentino o adelanta su posición dependerá la configuración del resto de la medular.

Lo pertinente parece que el cántabro maquine desde atrás, con lo que Juanmi ganaría enteros para continuar junto a Aitor Ruibal y Fekir, escoltas esta vez de Loren, aunque también es posible que William Carvalho o Guardado pertrechen la parcela ancha y Sergio dé unos pasos al frente para conformar con el catalán y el francés la media punta. Menos opciones parecen tener Tello y Joaquín, seguramente revulsivos si la cosa se tuerce o no acaba de ir todo lo bien que debería ante los de Emery, que podrá contar finalmente con Rubén Peña y Capoue, pero que tiene en el dique seco a Mario Gaspar, Iborra, Chukwueze, Alberto Moreno y Coquelin, con Yéremi Pino entre algodones. Un duelo condicionado entre dos aspirantes a la UEL que ya firmaron tablas en la primera vuelta.



ALINEACIONES PROBABLES.-

Villarreal: Asenjo; Foyth o Rubén Peña, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue, Parejo, Jaume Costa; Moi Gómez, Gerard Moreno y Alcácer

Real Betis: Joel o Bravo; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda o Álex Moreno; Guido Rodríguez, Canales; Aitor Ruibal, Fekir, Juanmi; y Loren

Árbitro: Gil Manzano (extremeño)

Estadio: La Cerámica

Fecha, hora y TV: Domingo 14 de febrero, 21:00 (Movistar Plus LaLiga)