Emerson: "¿El penalti? El balón me da antes en el pecho".

Emerson, autor del segundo gol del Betis en La Cerámica, se ha mostrado feliz por el triunfo. "Estoy contento por el gol pero más por la victoria, venimos con la mentalidad de sacar los tres puntos. Venimos jugando tres meses muy bien, hoy hemos conseguido una victoria que necesitábamos y ahora sí vamos para adelante", ha confesado para los medios oficiales del club verdiblanco.

Sobre la jugada del penalti, Emerson no ha querido mojarse mucho pero sí ha dado su versión: "No me gusta hablar mucho de estas jugadas pero veo muchos penaltis que no se pitan cuando antes de la mano da en la pierna, y a mí me da primero el balón en el pecho y luego en la mano, pero me lo pitaron".

Por último, el brasileño destacó la actitud del equipo: "Tenemos la mentalidad de estar arriba, era un rival difícil con buenos jugadores que te pueden hacer daño si no sales bien pero salimos muy fuertes".