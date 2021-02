El 14 de febrero pone nostálgico a Joel Robles

El 14 de febrero, para algunos, es el día del amor, para otros una fiesta más en la que prima el consumismo, pero también hay quien recuerda esta fecha por otros motivos. Es el caso de Joel Robles. El meta getafense del Betis, que no ha perdido la oportunidad de felicitar a su mujer por San Valentín, también ha querido compartir con sus seguidores en su perfil de Instagram una foto que denota cierta nostalgia.



Se trata de un par de instantáneas del encuentro de dieciseisavos de final de la Europa League disputada ante el Rennes hace exactamente dos años, justo el día de San Valentín. Un encuentro celebrado en el Roazhon Park que terminó con un esperanzador empate a tres goles y que dejaba todo en el aire para la vuelta en el Benito Villamarín una semana después. Bajo las etiquetas "Este equipo no se rinde. Nos vemos en el Villamarín", Joel Roble destacaba el espíritu de lucha de un equipo al que se le puso muy cuesta arriba el encuentro tras el 2-0 en apenas diez minutos. Giovani Lo Celso recortó distancias a la media hora, pero los de Setién se marcharon al descanso 3-1 tras el gol de Ben Arfa de penalti en la prolongación de la primera mitad. En un arranque de pundonor, Sidnei, primero, y Diego Lainez, en última instancia después, empataron un encuentro que hizo creer a los verdiblancos.





Es, precisamente, con la imagen de la celebración del gol del mexicano, su primero con la camiseta del Betis, con el que Joel acompaña esta publicación justo en un momento en el que está en el aire su permanencia bajo palos por la recuperación de Claudio Bravo. Recuperado de su cuarta lesión, el meta chileno entró este sábado en la lista para el partido ante el Villarreal de esta noche (21:00 h), un encuentro en el que Pellegrini tendrá que decidir si dar continuidad al madrileño, que ha tenido actuaciones destacadas en la ausencia del internacional, o por el contrario devolver los guantes de titular al ex del F.C. Barcelona.