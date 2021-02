Pellegrini, sobre la superioridad del Betis, Fekir y el "mal uso" del VAR

Satisfecho, como no podía ser de otro modo, se mostraba Manuel Pellegrini en sala de prensa tras el valioso triunfo del Betis ante un rival directo por Europa como el Villarreal. Para el chileno, los tropiezos ante el Athletic y el Barça fueron poco menos que dos accidentes dentro de la gran marcha de un equipo que ha elevado de manera notable su nivel. Pero pese a la alegría por la victoria, el técnico chileno fue muy crítico con la utilización del VAR por parte de Gil Manzano, que decretó un polémico penalti por manos de Emerson que puso en riesgo el triunfo en el tramo final.

- ¿Qué lectura hace del partido?

- Estoy muy contento por el triunfo porque superamos a un rival muy complicado en su casa. Era un partido como dije se deis puntos para descontarle la ventaja al Villarreal. Jugamos un gran partido, fuimos muy superiores y hasta el 0-2 estábamos tranquilos, con ocasiones para hacer más goles, pero apareció ese penalti. Ya dije que el VAR debe entrar cuando son fallos garrafales, ahí sí es bueno que actúe, pero cuando hay que interpretar las jugadas€ Eso le dio alas al Villarreal y luego está esa jugada final en la que cobró falta mucho antes de que ellos tiraran, así que no veo mucho más. Pero insisto en que el VAR está para decretar si es falta fuera o dentro del área o para un fuera de juego, pero calificar la intención luego por una pantalla, ya dije que eso me parece un mal uso del VAR. Le pegó a Emerson después del cabezazo, le roza, pero no cambió el sentido del balón ni nada.

- ¿Una de las claves ha estado en el hacer defensivo de su equipo?

- Quedé contento con el trabajo defensivo porque el Villarreal tiene dos grandes delanteros y mueve muy rápido el balón, con uno o dos toques. Tuvimos una semana muy frustrante y dolorosa al caer en la Copa y perder con el Barça, pero en ambos encuentros creo que fuimos superiores a nuestros rivales y por eso a la vez fue una semana ilusionante, porque veía al equipo a la altura de cualquiera, listo para competir. Por eso vinimos aquí sin temor y creo que fuimos muy superiores a un Villarreal que casi no creó ocasiones de gol hasta ese penalti.

- A nivel personal, además, Fekir al fin se reencuentra con el gol.

- Él era el primero que quería marcar, pero no tenía una obsesión por hacerlo. Es un jugador desequilibrante, que nos crea oportunidades y por suerte logró marcar ese tanto, pero su nivel ha sido muy bueno marcando o no desde hace ya un tiempo largo.

- ¿Este triunfo es un golpe encima de la mesa en la lucha por Europa?

- Tenemos que seguir tratando de descontar puntos porque estamos a 3 del Villarreal y a 5 de la Real Sociedad. Desde finales de diciembre el equipo levantó mucho su nivel y es la constatación de que estamos en la senda correcta, pero ahora hay que ganar al Getafe, que es un rival complicado que nos lo va poner muy difícil.

- Pero la victoria ha sido clave para aumentar las opciones europeas.

- Haber quedado a 9 puntos era una ventaja difícil de descontar a un equipo como el Villarreal, pero el equipo no piensa en Europa, sino en tener una mecánica fluida y constante. A ver hasta donde nos alcanza el puntaje. A pesar de la frustración, el equipo no se vino abajo porque se sentía poderoso en un momento en el que los rendimientos individuales eran altos.

- En el Villarreal tampoco han quedado contentos con el árbitro.

- No sé dónde pueden estar los reclamos de ellos. En el gol del final cobra la falta mucho antes de que rematara. Ellos sólo habían perdido dos partidos ante Barcelona y Sevilla, pero este equipo va a salir siempre a ganar y en la charla técnica les dije que saliéramos a por los tres puntos desde el minuto uno. Además en defensa el equipo está más serio, se cometen menos errores, y en ataque, con los jugadores creativos que tenemos, hay libertad para generar ocasiones e hicimos dos goles y tuvimos ocasiones para hacer varios más.

- Después de muchos sinsabores, parece que al fin este Betis da motivos a su afición para sentirse orgulloso.

- Conozco perfectamente el espíritu de la afición del Betis, que le pide a su equipo que lo entregue todo. Han sido dos meses bastante buenos en cuanto a rendimiento y ahora tenemos que mantener esta regularidad porque ya tuvimos nuestra parte baja en el rendimiento. Ojalá podamos mantener este nivel hasta final de temporada.