Dani Ceballos mostró también su asombro por el penalti cometido por Emerson en Villarreal

El Betis obtuvo una brillante victoria en Villarreal que no sólo certifica la mejoría del cuadro verdiblanco en este 2021, sino que refuerza las opiniones de pelear por las plazas europeas. Sin embargo, pese al gran partido de los de Pellegrini y el 0-2 que campeaba en el marcador, Gil Manzano quiso poner suspense al choque.



Transcurría el 63' y el conjunto dirigido por Emery no lograba hincarle el diente a un Betis firme. No obstante, en un balón colgado al área acuden a por él Alcácer y Emerson; el delantero valenciano lo cabecea y, supuestamente, da en la mano del verdiblanco. La acción contó con la inmediata protesta de los locales sobre el colegiado, que no señaló nada.



Luego, avisado por el VOR, revisó la jugada durante varios minutos. Una vez vista de nuevo, incluso, no la señaló de inmediato, sino que caminó sobre el terreno de juego debatiendo todavía con el árbitro de VAR. Finalmente, lo pitó, ante la incredulidad de los jugadores del Betis y de Dani Ceballos, que mostró su asombro vía Twitter.





¿De verdad eso es suficiente para pitar penalti ? ???? — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) February 14, 2021

CONEXIÓN 'MADE IN SPAIN' ????



Ceballos sacó el periscopio y Bellerín se asomó por la zona de gol ?? ¡NORMAL! ??#PremierLeagueDAZN ??????????????? pic.twitter.com/sovQ3AufCj — DAZN España (@DAZN_ES) February 14, 2021

"¿De verdad eso es suficiente para pitar penalti?", escribió el utrerano. Su tuit se llenó de respuesta y comentarios recordando otras acciones polémicas sufridas por los béticos esta temporada, como el pisotón de Busquets a Mandi en el pasado Betis-FC Barcelona o el agarrón del realista Le Normand a la camiseta de Sanabria.Pese a su salida del Betis rumbo alen la 17/18, Dani Ceballos no pierde de vista al conjunto verdiblanco, estando en la órbita en varias ocasiones para regresar a Heliópolis ante la falta de oportunidades en el club blanco. Ahora, en su segunda temporada en el Arsenal, sigue luchando en busca de la regularidad necesaria para ganarse un hueco para la Eurocopa y, para ello, firma asistencias como la realizada ante el Leeds.El canterano bético regresó a la titularidad, realizando un gran encuentro, destacando el pase de gol brindado aen el 3-0, una acción a la altura de su calidad en el pico del área.