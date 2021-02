Un esfuerzo por Fekir antes que apostar por Ceballos

Más allá del traspaso de Sanabria al Torino en el pasado mercado invernal, el Betis deberá acometer otra importante venta el próximo verano para cuadrar un desfase que algunas fuentes cifran entre 15 y 18 millones de euros. Para ello son varios los candidatos, como es el caso de Loren Morón o William Carvalho. Pero como viene informando ESTADIO, también se están produciendo movimientos en torno al futuro de Nabil Fekir.

En Heliópolis están más que satisfechos con el internacional francés, que este pasado domingo rompió en Villarreal una sequía de casi cinco meses sin ver portería, aunque todos elogian su contribución al juego del conjunto verdiblanco más allá de los goles. Pero a nadie escapa que el campeón del mundo tiene un gran mercado y, a su vez, retenerlo supone un importante esfuerzo para las arcas de un Betis que escuchará ofertas.

En este sentido, Fekir ya ha sido vinculado con el Inter de Milán y más tímidamente con el Real Madrid. Y no cabe duda de que en la dirección deportiva que comanda Antonio Cordón no pierden el tiempo ante la posible salida de uno de los pilares del equipo. Un escenario donde aparece de nuevo el nombre de Dani Ceballos, cuyo regreso ya estuvo sobre la mesa el pasado verano, sin cesar en todo este tiempo los continuos guiños del futbolista utrerano hacia su ex equipo, como ha demostrado este mismo fin de semana al dar su particular opinión sobre el polémico penalti que le pitaron a Emerson en La Cerámica.

Sin mucha fortuna en el Arsenal en esta segunda campaña como cedido, además, Ceballos podría salir al mercado por un precio asequible, pues el Real Madrid se contentaría con recibir en torno a 25 millones de euros con su fichaje. Y ante este cúmulo de informaciones, ED ha querido preguntar a sus lectores si considera al ex canterano verdiblanco el relevo ideal ante una eventual salida de Fekir.

La respuesta, sin embargo, no es la que el propio Ceballos quizás esperase, pues, si bien casi un tercio de los participantes en la 'Encuesta Helvetia' lo consideran la primera opción, la mayoría de la afición verdiblanca prefiere que el club realice un esfuerzo para seguir contando en sus filas con Nabil Fekir, respaldado por el 63% de los votos. La fuerza de las ofertas que lleguen por el francés, en cualquier caso, serán las que hagan tomar una decisión u otra a los dirigentes béticos, que ya conocen la voz de su afición.