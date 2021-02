Iturralde, sobre la polémica en el Villarreal-Betis: "Es un error arbitral de infantiles, inexplicable"

El Real Betis se llevó los tres puntos de La Cerámica al imponerse este domingo por 1-2 al Villarreal en un encuentro marcado una vez más por la polémica arbitral. El conjunto amarillo recortó distancias desde el punto de penalti tras una más que dudosa mano de Emerson castigada por Gil Manzano tras revisar el VAR, pero acabó indignado con el colegiado extremeño, que señaló una falta a favor de los castellonenses interrumpiendo una acción que pudo ser el 2-2, pero pitó antes de que el misil de Raba perforando la portería de Joel. Además, ya con el choque terminado, Unai Emery fue expulsado por protestar.

En el Betis llueve ya sobre mojado con los árbitros y el VAR, pero Emerson y sus compañeros no se podían creer el penalti que le acababan de pitar. Alberola Rojas, desde la sala de vídeo, instó a Gil Manzano a que fuese al monitor a ver la acción y, tras observar muchas repeticiones sin acabar de tenerlo claro, señaló la pena máxima. Al término del encuentro, le intentaba explicar al brasileño que le había dado en el pecho y luego en el brazo, separado del cuerpo; sin que sirviese de nada que el lateral le advirtiese de que venía de un rebote de Alcácer.

"Eso no es nada. Está viendo la jugada siete veces, no es error claro y manifiesto, por tanto déjate. No puede ser", comentó el exárbitro Eduardo Iturralde González en la Cadena Ser. El vasco, habitual analista de las acciones polémicas, fue aún más lejos al considerar que Gil Manzano debía intuir que se había equivocado, ya que, a su juicio, se le vio fuera de control a partir de esa acción y eso le llevó a errar en la última jugada del encuentro.

En el último segundo, el Villarreal empataría el partido pero el tanto no subió al marcador debido a que el árbitro pitó una falta previa justo antes del remate a puerta del atacante local. Iturralde explicó lo sucedido y no se mordió la lengua a la hora de valorar lo sucedido: "Muchas veces decís que los jugadores se desconcentran durante un partido. Gil Manzano se ha ido del partido con el penalti que ha pitado".

"Esta última jugada es explicable en un árbitro que empieza, un árbitro de juveniles o infantiles; pero un árbitro que va a ir a un Mundial no puede tener un error así, con esa precipitación", añadió, considerando que lo normal habría sido dejar seguir a ver en qué terminaba la jugada antes de pitar la falta.

"Jugamos un gran partido, fuimos muy superiores y hasta el 0-2 estábamos tranquilos, con ocasiones para hacer más goles, pero apareció ese penalti. Ya dije que el VAR debe entrar cuando son fallos garrafales, ahí sí es bueno que actúe, pero cuando hay que interpretar las jugadas... Eso le dio alas al Villarreal y luego está esa jugada final en la que cobró falta mucho antes de que ellos tiraran, así que no veo mucho más. Pero insisto en que el VAR está para decretar si es falta fuera o dentro del área o para un fuera de juego, pero calificar la intención luego por una pantalla, ya dije que eso me parece un mal uso del VAR. Le pegó a Emerson después del cabezazo, le roza, pero no cambió el sentido del balón ni nada", consideró Pellegrini al término del encuentro.

Más enfadado aún estaba Unai Emery: "La idea es respetar todas las decisiones. No sé si el árbitro se quedará tranquilo ejerciendo esa autoridad sobre mí, pero sólo pretendía dialogar. Estaba en el túnel de vestuarios, lo he esperado y le he dicho 'Es mala suerte, pero yo no creo en la mala suerte, porque en San Sebastián hubo un penalti al final y no se revisó y hoy es la última jugada y se pita falta'. Él me ha dicho '¿Tienes algún problema?'. Y yo le he contestado 'No. Comentarte que es mala suerte y seguimos'. Entonces me ha dicho 'Está usted expulsado'".

Según el acta, vio la roja tras el partido por eso que comenta a Gil Manzano, pero con el matiz de que habría añadido "siempre es en contra nuestra". El técnico del Villarreal se queja de todo lo contrario: "Lo tengo que explicar porque no quiero que el árbitro me ponga en entredicho con el acta. El árbitro ha querido que se rompiese el diálogo y ya está. Me podía haber dicho 'Lo siento Unai, pero es que he pitado'. Pero no, '¿Tienes algún problema?'. Me lo ha dicho con un tono amenazante que menos mal que me he aguantado". "El Villarreal, históricamente, ha tenido problemas con este árbitro. Si no se puede dialogar con ellos, que lo digan. Que yo a veces no sé quién pita. Me gustaría que se rectificase esa expulsión. Porque hay testigos y me considero injustamente expulsado", espetó después.