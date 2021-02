Rubén Castro y el contrato más importante de su vida.

El que fuera delantero del Real Betis y leyenda goleadora del club heliopolitano, Rubén Castro, sigue marcando goles ahora en el Cartagena, con el que está luchando por salir de la zona de descenso en Segunda división. Sin embargo, en esta ocasión no ha sido noticia por perforar las redes y sí por las confesiones que ha hecho su pareja María Hernández, influencer y exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Y es que la conocida pareja de Rubén Castro ha desvelado en su canal de MTMad el contrato prematrimonial que tiene con el delantero canario y que consta de 10 cláusulas que debe cumplir el futbolista si quiere pasar por el altar con ella:



1. Desayuno todos los días: "Me da mucha pereza levantarme y hacerme el desayuno".

2. Masajes diarios: "Me encanta que me soben. Siempre me duele algo, así que no puede faltar".

3. Que pida perdón y los enfados pasen rápido: "Si nos enfadamos alguna vez, que venga a pedir perdón de vez en cuando. Y que el enfado se le pase, como mucho, en 30 minutos".

4. Que se haga fotos con ella.

5. Que salga en los vídeos de MTMad.

6. "Que no haya que pedirle un beso o un abrazo".

7. Que la quiera mucho para siempre.

8. Que le haga las compras todos los días: "Me da mucha pereza, no me gusta nada. De hecho, muchas veces lo pido online para ahorrármelo".

9. "Siempre me tiene que sorprender".

10. Que baile por toda la casa escuchando música.