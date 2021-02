Emerson ratifica su nuevo perfil de lateral total en un año clave

No es ninguna novedad, porque ya advertíamos hace un mes del evidente cambio de rol en Emerson, un camino que el brasileño ha seguido recorriendo en el año quizás más importante de su carrera. Y es que 2019 fue el de su salto a Europa y su adaptación a LaLiga, en 2020 llegó su explosión, mientras que en 2021 debe fraguarse su desembarco en el Barcelona, bien para quedarse para competir con Dest y Sergi Roberto, bien para entrar en alguna otra operación. De hecho, los rumores sobre el interés de clubes importantes (PSG, Milan) no cesan, hasta el punto de que el Betis se frota las manos, pues recibiría no menos de 12 kilos en la operación.

Y es que los culés, que ni siquieran han pagado todavía a sus clubes de origen (aunque está todo factorizado por una entidad bancaria, ni Atlético Mineiro recibió sus seis kilos ni Sao Paulo, sus derechos de formación), deben abonar a los verdiblancos este verano 9 millones (devolver los seis que se han ido pagando a plazos desde Heliópolis, más tres por formar al lateral derecho), aparte de que el 15% de lo recaudado por su venta iría a las arcas de La Palmera, con lo que, a poco que se consigan 22-25 millones por su pase, un mínimo de una docena repercutiría en las cuentas béticas.

Mientras tanto, Emerson dibuja una progresión interesante, sin perder demasiado su estilo ofensivo. De hecho, como bien recoge el perfil especializado @OptaJose, ha participado en 12 goles de su equipo entre la 19/20 y lo que va de 20/21 (cuatro tantos y ocho asistencias), más que cualquier otro defensor de Primera, exceptuando los lanzamientos de penalti. Además, es el cuarto de LaLiga (contando todas las posiciones) que más faltas recibe (2,5 por partido), por detrás de su compañero y líder absoluto de este ranking, Fekir (3,3), el sevillista Ocampos (2,8) y Messi (2,6).

Pero destaca especialmente su evolución en labores defensivas, que no eran su fuerte. Aleccionado, como Miranda, Álex Moreno y, en menor medida, Montoya, por Pellegrini para corregir mejor las ayudas al central en los centros laterales desde la banda contraria, el paulista se ha destapado como el cuarto mejor recuperador del campeonato (40 balones), por detrás del alavesista Rubén Duarte (54), el armero Arbilla (48) y el oscense Siovas (42), según las propias estadísticas de LaLiga. Igualmente, como añade @WhoScored, es el segundo de Primera en entradas por partido (2,9), tras el celtiña Renato Tapia (3,3); así como el cuarto en intercepciones exitosas (2,1), únicamente mejorado por Rubén Duarte (2,6), Arbilla (2,5) y el bilbaíno Yeary (2,2).