Guardado y México: "Ojalá la vida me pueda regalar un quinto Mundial".

Para largo y tendido ha dado la entrevista de Andrés Guardado en los medios oficiales del club donde el mexicano ha hablado sobre su estado de forma, el buen momento del equipo y otros nombres propios como Joaquín, Canales o Lainez. Al final de su entrevista, el centrocampista también ha hablado del futuro y cómo ve sus opciones de estar en Qatar 2022, el que sería su quinto Mundial. "Vamos con calma, Lainez no tengo dudas de que va a llegar, por edad y nivel le toca, pero yo voy con más pausa, mido más mis palabras, es mi objetivo, me encantaría estar en mi quinto Mundial pero en este momento de mi carrera hay que ir con cuidado, partido a partido, si consigo estar mejor que mejor, pero no me quiero encontrar una mala sorpresa, por eso voy con mucha precaución. Ojalá la vida me pueda regalar un quinto Mundial".

Sin embargo, los jóvenes vienen aprentando en la selección mexicana: "Uno tiene que asumir su rol, los roles van cambiando, eso cuesta, no es fácil asumir que ya no eres titular y que debes asumir otro rol pero lo he intentado ir asumiendo como debe ser y lo que debo aportar según el rol que me toque. Las lesiones

han sido un déficit en mi carrera, me cuido muchísimo para intentar alargar el buen nivel hasta el Mundial".

Otros veteranos ya se retiraron, como Silva y Piqué en España por ejemplo: "Yo no me puedo comparar con ellos, son campeones del Mundo, qué van a conseguir más... O los alemanes que se han retirado hace poco, tengo todavía temas pendientes con mi selección, me encantaría una oportunidad más para ver si puedo romper esa barrera en los mundiales, me gustaría ser parte de ellos".

Todavía recuerda su visita a México con el Betis: "España y México tienen muchas cosas en común y una es la pasión por el fútbol, un equipo de la importancia del Betis para México es atractivo, y si tiene dos mexicanos más. No me tocó nunca ir con mi equipo a México, fue la primera vez y fue muy bonito vivirlo".

Cómo va la fundación: "Seguimos ahí, ha habido crisis para todos, el tema de la fundación no es una excepción, es muy difícil encontrar ayudas y fondos y gente que se involucre, cada uno intenta sobrellevar la pandemia y la crisis de la mejor manera, ha sido difícil seguir con los proyectos y a día de hoy estamos un poco en 'stand by' esperando que el mundo se normalice para reactivar los proyectos y ayudar a todos esos niños que nos necesitan".

Un amigo muy especial, el 'Memo' Ochoa: "Es mi compadre, mi hermano, soy su padrino de boda, debutamos el mismo día en la selección, hemos estado toda la carrera en la selección juntos, tenemos muy claro que queremos llegar al quinto Mundial. Él estuvo en mi primera negociación cuando me vine al Deportivo de La Coruña, estábamos en el hotel de concentración, tuvimos que ir a firmar un papel y a él le tocó vivir todo eso. Desde entonces estamos juntos, hemos compartido nacimientos de hijos y todo".