Guardado pasa lista: Pellegrini, Joaquín, Lainez, Canales...

Además de repasar la actualidad del equipo tras el importantísimo triunfo ante el Villarreal, Andrés Guardado también se ha parado a analizar varios nombres propios del vestuario heliopolitano empezando, como no podía ser de otra forma, por el técnico Manuel Pellegrini. "El míster tiene mucha culpa de esta buena racha, nos empezamos a conocer más, encontrar las fórmulas de diferentes esquemas y eso te lo dan los partidos, en las derrotas es donde más se aprende. Hemos tenido momentos difíciles del que hemos sacado mucho jugo para hoy en día estar donde estamos", ha desvelado en los medios oficiales del club.

Cómo es en el día a día Pellegrini: "Se acerca mucho al que se tiene que acercar o al que cree que debe hablar algo. Conmigo lo hizo en su momento, es muy claro en sus mensajes pero no habla de más. Ya sabes lo que quiere y en ese sentido es un entrenador de una experiencia muy larga, ha vivido de todo y se las sabe todas, es una gran virtud de él, saber manejar los momentos buenos y malos".

Qué se puede decir de Joaquín que no se sepa ya: "Todo el mundo sabe lo que significa para el Betis, para el vestuario, lo que ha conseguido en su carrera, y como persona lo vemos todos los días, con sus bromas, por eso nos identificamos mucho cuando hay que bromear es el que más pero cuando hay que trabajar es el primero. Hace que los más jóvenes se contagien de eso".

Aunque hay más líderes: "Por experiencia, Claudio Bravo es un líder más. También Canales".

El mejor Canales: "Le tengo un especial cariño, coincidí con él en Valencia, nuestras familias se conocen. También le tengo una especial admiración, sé la cantidad de lesiones que ha tenido y la forma que ha tenido de asumir las cosas, ha regresado mejor que antes, es un ejemplo para cualquiera que se dedique a lo que sea, cuando te caes, levantarte, y lo ha hecho en todos los sentidos. Está en su mejor momento pero lleva mucho tiempo así, vuelve de la lesión y vuelve mejor que antes, lo admiro muchísimo, es uno de esos compañeros que te regala el fútbol para toda la vida.

Su compatriota Lainez: "Uno se adapta en un mes y otro en un año, lo importante es que su gran éxito ha sido su paciencia. Es una persona con muchísimo carácter, lleva cuatro años de profesional y ha sabido manejar bien la situación en todo momento. Paso el covid pero regrasará como se fue, ha entendido lo que tiene que hacer para triunfar, estoy muy contento con él como persona porque se lo merece, sé lo difícil que ha sido su adaptación, las críticas que ha recibido tanto aquí como en México desde muy joven lleva mucha responsabilidad. Estoy muy contento por él".

Cómo se encuentra en Sevilla: "Si tienes estabilidad en tu vida personal te ayuda en lo profesional, en ese sentido estoy muy contento, estos cuatro años he encontrado grandes amigos fuera del fútbol que incluso ni sabían quién era cuando me conocieron. Las prioridades van cambiando cuando uno tiene hijos, cuando todo se complementa ayuda mucho y estoy muy contento en ese aspecto".

Y la ciudad: "Es difícil explicar como es Sevilla. A mis amigos siempre les digo que tienen que venir, todos los que vienen se terminan yendo enamorados de Sevilla por todo lo que les ofrece, por la gente, ya sabemos como son los andaluces, en todos sitios te sonríen, te tratan bien, eso te hace sentir muy cómodo".

Y ya lleva cuatro años: "Es verdad que llegue con la idea clara de demostrar que todavía tenía potencial para competir en una liga tan importante como esta. No me esperaba el estar tan contento en el equipo, tan estable, en Sevilla con mi familia. Ahora mismo me considero un sevillano más y eso te ayuda a dar lo mejor de ti. Estoy muy agradecido con el club y siempre he recibido apoyo. Siempre me voy a dejar todo, intento transmitir energía y trabajo, y estoy satisfecho por lo que he conseguido en estos años en el Betis".