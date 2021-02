Guido Rodríguez y su "entusiasmo" cuando el Betis se interesó por su fichaje.

Guido Rodríguez se ha convertido en uno de los baluartes del Betis de Pellegrini. Una vez adaptado tras llegar en el mercado invernal de la 19/20, el internacional argentino disfruta de un momento dulce en lo personal y colectivo, un momento que repasó en el #FaceToFace de #LatinosEnLaLiga del canal de Youtube de LaLiga.

El centrocampista repasó sus primeros pasos con River Plate, en el que en su segundo encuentro ya fue titular en El Monumental de la mano de Marcelo Gallardo, su llegada a la liga mexicana fichando por el Tijuana y su posterior incorporación al América, donde se consagró, dando un paso más viniendo a Europa.

"En México estaba muy bien, cómodo, en el club más grande. Me podría haber quedado ahí, pero tenía el sueño de venir a Europa, a poder conocer la Liga, y cuando se dio la posibildiad del Betis, me entusiasmó. Es un gran equipo, conocido y a nivel institucional con todo lo que representa. Venir a la Liga y a un club de la envergadura del Betis, no lo dudé, y tocó esperar a que las partes se pusieran de acuerdo. Estaba segurísimo de venir acá", manifestó en la citada entrevista.

Guido recordó, como ya ha comentado en otras ocasiones, que sus primeros meses no fueron fáciles: "Noté mucho la diferencia. Venía de un año entero compitiendo, con Copa América de por medio. Cogí 15 días de vacaciones y se da el fichaje. Me vengo, el equipo estaba compitiendo y, entonces a los cuatro días entro a jugar 20'; a la semana, titular, y no estaba fisicamente bien. Llevaba pocos entrenamientos y en un equipo nuevo. Sentí todo de golpe, me tenía que adaptar a la velocidad, que es un punto más. Me costó más eso. Cuando pasó la cuarentena, paramos todos y luego arrancamos todos igual, me sentí mejor".

Después de esas primeras semanas, Guido se ha convertido en uno de los jugadores más valorados, un cariño que el argentino valora, destacando la pasión del hincha verdiblanco, como vivió con motivo del derbi. "Dos semanas antes del derbi, sin Covid-19, o hasta antes, ya la gente sólo pensaba en el derbi. No importaba los partidos anteriores, pero el derbi hay que ganarlo. La gente lo vive mucho, vas caminando y te comentan con respeto una cosa u otra", recordó.

El mediocentro apenas disfrutó unos pocos partidos con el Benito Villamarín con público ante la llegada de la pandemia, tiempo suficiente para comprobar la pasión de su nueva hinchada: "La afición lo que me mostró fue increíble. cuando jugamos, la cancha está llena, cantando, alentando. Imagino que el derbi debe ser increíble. Me quedé con esa sensación de no poder disfrutarlo".

Por último, mostró su orgullo por defender la elástica de la 'Albiceleste': "Estar en la selección es increíble. Es difícil explicarlo con palabras. Estás representando a tu país, familia, amigos, todo lo que viviste lo estás representando enun partido de fútbol".