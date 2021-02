Rubén Castro se acuerda del Betis tras hacer historia en LaLiga

Rubén Castro recibía un homenaje tras haber hecho historia el pasado sábado. El actual delantero del Cartagena superaba los 250 goles en LaLiga con el doblete logrado frente al Rayo, una cifra estratosférica a la que sólo han llegado otros cuatro futbolistas, cuatro mitos del fútbol español y mundial.



A lo largo de su carrera, sólo en liga en Primera y Segunda en España, lleva 251 tantos, una cifra que únicamente han superado el argentino Leo Messi, con 457; el portugués Cristiano Ronaldo, con 311; el asturiano Quini, con 284, y el vasco Zarra, con 252.

? 08-09: 13

? 09-10: 14

? 10-11: 27

? 11-12: 16

? 12-13: 18

? 13-14: 10

? 14-15: 31

? 15-16: 19

? 16-17: 13

? 17-18: 1

? 18-19: 15

? 19-20: 15

? 20-21: 12



?? ¡Rubén Castro ha marcado al menos 10 GOLES en 12 de las últimas 13 temporadas en #LaLigaHistory! pic.twitter.com/5ZRUMBnAWd — LaLiga (@LaLiga) February 16, 2021

???? Con estos dos goles Rubén Castro sigue haciendo historia en @LaLiga.



2??5??1?? LE-YEN-DA ???? pic.twitter.com/yC1faWIiZp — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) February 16, 2021

El futbolista, que mostró sus dotes desde que debutara muy joven con Las Palmas, tuvo que esperar casi hasta la treintena para. Sus años en Heliópolis le catapultaron como uno de los mejores delanteros españoles y, aunque no tuvo el premio de la selección, sí le valió para romper casi todos los récords del equipo de la Avenida de La Palmera."Cuando empecé en esto no pensaba nunca llegar a esas cifras. La verdad es que son muchísimos goles y estoy contento de ver que haciendo lo que más me gusta, que es marcar, llego a esos números. Esto siempre es una motivación extra y vamos a ver si podemos alcanzar al que tengo justo por delante en esa lista", señala el exbético en los medios de su actual club, en los que admite que todo se lo debe a su paso por el Betis: ", clasificándonos para competición europea, tras haber estado yo varios años cedido en distintos equipos. Fue un orgullo vestir esa camiseta".Tal vez por ello, su mejor recuerdo entre estos más de 250 goles sea uno con la camiseta de las trece barras. "De todos mis golesy que supuso el ascenso a Primera", asegura Rubén, quien sigue siendo un ídolo entre los aficionados béticos. Ahora, espera poder repetir y lograr el de la salvación de su actual equipo.Sus compañeros posaron ayer con el canario antes del entrenamiento, con el protagonista sujetando una camiseta blanquinegra de su actual equipo con su nombre y apellido y la inscripción 250 goles, colgada en las redes sociales del club con la felicitación "¡Enhorabuena, crack! ¡A por más!"."Miro el presente, pues, aunque estoy contento con todo lo que he hecho", apunta el jugador de Las Palmas, que llegó al Cartagena este pasado verano procedente del equipo de su ciudad natal, al que se enfrentará este sábado. Lleva 12 goles este campeonato de Segunda y es el tercer máximo realizador del curso, solo superado por el serbio Uros Djurdjevic, del Sporting de Gijón, que acumula 16, y Raúl de Tomás, del Espanyol, que suma 14. Sigue siendo un 'killer'.