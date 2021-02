El sorprendente 'XI' de Loren con Mbappé, Ronaldo, Neymar...

En estos tiempos de pandemia, en los que pasamos (o deberíamos pasar) mucho tiempo en casa cuidándonos de los estragos del coronavirus, una de las opciones más elegidas, sobre todo entre los más jóvenes, es el uso de los videojuegos y redes sociales para relacionarse. En estos últimos meses, hemos vivido un auge exponencial de plataformas como Twitch, en la que distintos 'gamers' retransmiten en directos sus partidas. Un mundillo al que no son ajenos los jugadores de fútbol, que emplean parte de su tiempo libre tanto en casa como en las concentraciones de sus equipos en mejorar sus habilidades con los mandos.

Entre ellos se encuentra el delantero del Betis, Loren Morón, quien en una entrevista a LaLiga reconoce que su consumo de estas tecnologías ha crecido desde que comenzó la pandemia, gracias, en parte, también a la influencia de otro de sus compañeros, todo un experto en videojuegos: Borja Iglesias.

No obstante, el jugador marbellí señala que, pese a sus intentos, el ex del Espanyol no es ni mucho menos el mejor 'gamer' de la plantilla, mejorado ampliamente por Aitor Ruibal.

Ruibal es todo un experto en juegos como el FIFA, tal y como ya demostró durante la celebración del torneo virtual que organizó LaLiga durante el parón de la pasada temporada. Defendiendo la camiseta del Leganés, equipo en el que estaba cedido por el Betis, Aitor llegó hasta la final del torneo, en la que perdió ante el madridista Marco Asensio.

"Sí que es verdad que yo no jugaba mucho antes, pero este año le he dado más por culpa de Borja Iglesias, que me ha introducido en el mundo FIFA y aquí estoy disfrutando mucho", apunta Loren, que no duda en enseñar el equipo que se ha diseñado para competir en el famoso juego de fútbol. Un curioso once que está formado por Courtois en portería, Semedo y Mendy en los laterales, con Maldini y Blanc en el centro de la defensa, Pogba y Gullit en el centro del campo y arriba va con toda la artillería: Pelé, Mbappé, Ronaldo Nazario y Neymar.

Un equipo con estrellas de hoy y de siempre, en el que el canterano admite que le gustaría poder jugar, principalmente por tener el privilegio de hacerlo al lado del brasileño Ronaldo. "Sería todo un show poder jugar a su lado".

"La única pega que le pongo al equipo soy yo. Mis manos. Tengo muchos jugadores top, tengo muchas habilidades, pero no sé utilizarlos", bromea Loren, que, para terminar, valora a su 'alter ego' virtual. "Me ponen muy bueno, aunque me ponen mucho golpeo y poca velocidad, que realmente arrancada tengo poca pero sí tengo velocidad. Tengo buen tiro, fuerte va".