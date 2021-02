El Betis intentó en enero, otra vez, fichar a Martínez Quarta

Lucas Martínez Quarta fue, durante el pasado verano, uno de los objetivos del Betis. Se vieron varias fórmulas para ficharlo, pero todas pasaban por la salida de futbolistas y la opción de que el tanteo britanico por Mandi se hbiera convertido en algo más. Al final, el club verdiblanco no tuvo salidas destacadas, no pudo acometer ninguna contratación y los tres jugadores que llegaron fueron a coste cero.

Mientras, el ex de River Plate acabaría firmando al final del mercado por la Fiorentina a cambio de 13 millones de euros (6 fijos y el resto en variables), una cifra imposible para el Betis en ese momento. Y el joven central argentino firmó por cuatro años con la 'Viola'.

Allí aún no ha encontrado la continuidad que podía esperar. Ha participado en once partidos entre Serie A y Copa para un total de 771 minutos. Y eso hizo, según su agente, que el Betis volviera a la carga en el mes de enero. Cuando lo habría pedido en calidad de cedido hasta final de temporada dadas las dudas en defensa que había entonces y las lesiones de Bartra y Sidnei.

"En enero había clubes que lo querían, como Valencia y Betis, pero Pradè -director deportivo de la Fiorentina- me dijo que no había posibilidad de que se fuera de Florencia. Unos días después de su llegada, Prandelli habló con Lucas y le expresó su confianza. Le dijo que tenía las cualidades para jugar en Italia, que tendría sus oportunidades y que no se desanimara", asegura a Fiorentina.it Gustavo Goñi.

En este sentido, señala que el jugador se lo está tomando con paciencia. "Va como esperábamos. Sabíamos que tendría que adaptarse a un fútbol nuevo, a una cultura diferente y a un idioma diferente, pero no tenía ninguna duda de que una vez que se acostumbrara, se revisaría todo su potencial. Creo que se empieza a notar, aunque todavía no es el de River Plate", indica Goñi, que ve en él un futuro brillante: "Creo que se convertirá en una de las mejores centrales eléctricas del mundo. Es un defensa con buena técnica y visión, además de tener la mentalidad de liderar al equipo desde atrás. También es alguien que puntúa a menudo y no creo que vaya a tardar mucho".