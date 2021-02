Guido, con "ganas de que se llene" el Villamarín

Guido Rodríguez no sólo se ha adaptado a la ciudad y al club, en el que apenas lleva un año y en el que sin duda, sobre todo esta temporada, se ha convertido en una pieza importante en el esquema de Manuel Pellegrini. También se ha imbuído de la idiosincrasia de las trece barras y parece conocer a la perfección el peso que tienen los aficionados en la entidad heliopolitana.

Ganas que se llenen.. pic.twitter.com/V6owkAAfmj — Guido Rodriguez (@Guido_Rodriguez) February 17, 2021



Lo demuestra con el mensaje que ha dejado en sus redes sociales. Una significativa imagen de las gradas del Benitocompletamente vacías, con sus asientos huérfanos de fieles verdiblancos, y con un claro texto: "Ganas (de) que se llene".

Porque si hay algo que echan de menos los equipos, no sólo el Betis, es la presencia de sus aficionados en las gradas de los estadios. Los estragos de la pandemia obligaron a tomar la drástica pero necesaria decisión de no permitir la entrada a los hinchas para evitar la propagación del virus. Las mejores previsiones hablaban de la posibilidad de que esta medida cambiase para principios de este año, pero las repetidas olas de contagios ha llevado a los dirigentes de LaLiga a mantenerla 'sine die'.

Guido ha conseguido hacerse con la confianza no sólo del técnico, sino con el cariño de todos los aficionados, que consideran un absoluto acierto su fichaje, algo que valoraba en una reciente entrevista para los medios de LaLiga. " La afición lo que me mostró fue increíble. cuando jugamos, la cancha está llena, cantando, alentando. Indiscutible hoy por hoy en el once verdiblanco (se ha perdido tan sólo tres partidos de Liga),ha conseguido hacerse con la confianza no sólo del técnico, sino con el cariño de todos los aficionados, que consideran un absoluto acierto su fichaje, algo que valoraba en una reciente entrevista para los medios de LaLiga. ". cuando jugamos, la cancha está llena, cantando, alentando. Imagino que el derbi debe ser increíble . Me quedé con esa sensación de no poder disfrutarlo".

Puede que la añoranza del calor de una afición tan pasional como la verdiblanca es la que haya llevado a Guido a mostrar su deseo de que la normalidad regrese a las canchas más pronto que tarde, algo que sin duda sería una gran noticia para todos.



Como no podía ser de otra forma, el tuit del argentino no tardó en tener una respuesta masiva por parte de los aficionados, alcanzando en pocos minutos algo más de 2.700 'me gustas'. Entre las reacciones al mensaje, el club verdiblanco, citando a su jugador, lanzaba la pregunta retórica de si podía ser el Villamarín el lugar más bonito del mundo.