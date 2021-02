Dos novedades y una baja importante en la convocatoria del Betis contra el Getafe

El Betis abrirá este viernes la 24ª jornada del campeonato doméstico y lo hará ante el Getafe en el Benito Villamarín (21:00 h, con arbitraje de Estrada Fernández), en un encuentro en el que los de Pellegrini quieren seguir con la buena senda del 2021, en la que tan sólo han perdido un encuentro de Liga ante el F.C. Barcelona.



El técnico chileno, pese a que trabajará este mismo viernes con sus jugadores en una suave sesión de reactivación, ya ha ofrecido la lista de convocados para la cita, en la que destaca la vuelta de Borja Iglesias y Diego Lainez, que se quedaron fuera de la convocatoria del encuentro ante el Villarreal de la pasada semana por diferentes motivos, el primero, por unas molestias musculares, y el segundo por no estar al cien por cien después de superar la COVID-19.



Se cae el central catalán Víctor Ruiz, que no ha podido superar sus molestias físicas. Ya llegó muy justo al encuentro ante el Villarreal la pasada semana e incluso tuvo que pedir el cambio en la segunda mitad. Sin poder trabajar con sus compañeros a lo largo de esta semana, Pellegrini ha decidido no arriesgar y dejarlo fuera de la convocatoria.



Siguen sin poder entrar Bartra, Dani Martín y Camarasa, recuperándose de sus respectivas lesiones.



La lista la completan: Joel Robles, Montoya, Paul, Juanmi, Fekir, Canales, Tello, Sidnei, Carvalho, Álex Moreno, Loren, Joaquín, Guardado, Yassin Fekir, Guido, EMerson, Mandi, Aitor Ruibal, Bravo, Rodri y Miranda.