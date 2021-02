El 'plan B' de Pellegrini para el centro de la defensa

Pellegrini tiene un problema contra el Getafe. No podrá contar con Víctor Ruiz, que arrastra problemas musculares desde antes del encuentro contra el Villarreal. El central, que forzó para estar en La Cerámica, no resistió todo el encuentro y tuvo que pedir el cambio en la segunda mitad y para la cita ante el Getafe de este viernes está totalmente descartado.

Con su ausencia, el técnico se queda con tan solo dos centrales 'sanos' en la plantilla, toda vez que Bartra sigue recuperándose de su lesión en el talón y que le tiene fuera desde el pasado mes de diciembre. No se espera que antes de finales de febrero el ex del Dortmund pueda estar a disposición del técnico, por lo que Pellegrini cruza los dedos para que las molestias de Víctor Ruiz no vayan a más y no deje su defensa a cuadros.

Con todo, Pellegrini parece tener previsto un 'plan B', por si las moscas. De hecho, el técnico ha asegura en la sala de prensa de la ciudad deportiva este jueves, en la previa del partido contra el Getafe, quiénes serían los encargados de suplir una vacante en el centro de la defensa en caso de que se produjera algún nuevo contratiempo. "Es cierto que con las lesiones de Bartra y Víctor Ruiz tenemos solo dos centrales: Mandi y Sidnei. Geovanni y Luis Martínez (del filial) no van a jugar, pero tenemos a dos jugadores en la primera plantilla a los que tratamos de hacer jugar en esa posición. Tanto Guido como Paul están capacitados para jugar en la defensa, pero ojalá no haya ningún problema y podamos mantener a los dos centrales durante todo el partido", ha deseado Pellegrini.