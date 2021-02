Real Betis-Getafe: Europa pasa por ejecutar los picos de rendimiento

Los preparativos de la foto final presagian lo mejor. Abre el Betis la jornada. Si gana, iguala a puntos (36) en la sexta plaza europea a un Villarreal al que ya ha ganado el goal-average particular (1-1 en la ida y 1-2 el pasado fin de semana) y al que metería presión antes de su visita a San Mamés.

Recupera Pelligrini a Borja Iglesias, en estado de gracias antes de perderse el triunfo en la visita a Villarreal, y ya está en condiciones Diego Lainez, pieza clave en la remontada en el nuevo año antes de contagiarse de Covid-19. El Betis con el viento a favor y orgulloso de su identidad recuperada, y el Getafe de Bordalás (sin Bordalás en el banquillo por sanción) en plena crisis de juego y resultados.

El contexto no puede ser más favorable y la motivación tampoco puede ser mayor. El Betis está a 3 puntos de Europa y el Getafe, ese incómodo equipo que le hizo un dolorosísimo 3-0 en la cuarta jornada de liga (primera minicrisis bética), a 3 del descenso. Fue aquel partido en el que Bartra afirmó, tras una lamentable primera parte, que debía ser el peor partido de la temporada. No cumplió su promesa el central, que sigue sin poder jugar por lesión. Se repitieron otros bochornos, pero ahora el Betis es otro Betis. Compite, nunca baja los brazos, no pierde la fe y se muestra fiable y resolutivo.

Si cumple sobre el campo todas las ventajas que tiene sobre el papel, entre ellas medirse a un Getafe que lleva cinco partidos sin ganar, debe amarrar un triunfo vital para instalarse aún más de lleno en la lucha por la sexta o quinta plaza. Quinta posición que ocupa una Real Sociedad con 38 puntos que, como el Villarreal, sufrirá el desgaste de su participación en la Europa League.

El Getafe llega al Villamarín rodeado de la polémica de los últimos encuentros. A la dureza habitual de un equipo que juega al límite en lo físico, se han sumado las dos expulsiones a su técnico Bordalás, que no podrá dirigir a su equipo desde la banda. La primera en el Sánchez-Pizjuán, tras la violenta entrada con la que Djené lesionó a Ocampos y su enfrentamiento con Lopetegui (cumplió ese primer partido de sanción en Valdebebas ante el Madrid, 2-0 perdió el Getafe el partido aplazado de la primera jornada de liga) y la segunda ante la Real Sociedad el pasado fin de semana, cuando Bordalás se encaró con el exjugador del Sevilla Carlos Fernández (0-1 perdió también el conjunto madrileño).

Y han sido también polémico los últimos tres partidos entre ambos conjuntos. Encuentros que han estado repletos de amonestaciones, con 12 amarillas para el Betis y otras tantas para el Getafe, pero con cuatro expulsados en conjunto sevillano por ninguno en el madrileño.

No debe caer en provocaciones el conjunto bético para que siga soplando el viento a favor en Heliópolis. Se ha recuperado el Betis del mazazo que supuso la eliminación en Copa ante el Athletic y la derrota ante el Barça, y ha entrado en dinámica ganadora tras encontrar la tan demandada solidez defensiva que tanto ha lastrado al conjunto bético.

Los problemas con las lesiones y las bajas las tiene Pellegrini, en todo caso, en la zona de atrás. Bartra sigue sin recuperarse y el técnico chileno tampoco puede contar con Víctor Ruiz, por lo que Mandi y Sidnei son fijos en el eje central y, si alguno tuviera algún problema, tendrían que ser sustituidos por Guido Rodríguez, Carvalho o Paul, pues no tiene Pellegrini a más especialistas disponibles (tampoco del filial) para esa demarcación.

En el resto del once no debe haber novedades. Joel está ofreciendo un gran nivel y debe seguir como titular, aunque ya esté disponible Claudio Bravo. Montoya en el lateral diestro y Miranda, muy buen partido en Villarreal en el izquierdo. Mientras que Guido Rodríguez, Guardado, Aitor Ruibal, los intocables Fekir y Canales, y Borja Iglesias deben completar el equipo titular.

En el Getafe, Bordalás recupera al central togolés Djené Dakonam, que volverá al once tras cumplir los dos partidos de sanción por la acción en la que lesionó a Ocampos. Para intentar recuperar el olfato goleador, el Getafe lleva 449 minutos sin marcar (es el equipo menos realizador de la categoría, con 17 tantos a favor), están Jaime Mata, Ángel Rodríguez, el colombiano 'Cucho' Hernández y el turco Enes Unal, delanteros de contrastada solidez pero con la pólvora mojada este curso.

A lo largo de esta mala racha de resultados los cambios en el once han sido habituales, algo que también se espera en este partido. La principal incógnita es saber si los dos flamantes refuerzos del mercado de invierno, el extremo japonés Take Kubo y el mediapunta catalán Carlos Aleñá, vuelven a ser titulares después de dos partidos suplentes.

Europa está ahí para el Betis, al alcance de la mano. De momento, pasa por ejecutar sobre el campo los picos de rendimiento opuestos de ambos conjuntos. Hacer real todo lo favorable imaginado sobre el papel.

Alineaciones probables:



Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Sidnei, Miranda; Guido Rodríguez, Guardado, Aitor Ruibal, Canales, Fekir; y Borja Iglesias.



Getafe: David Soria; Damián, Djené, Sofian, Olivera; Kubo, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Aleñá; 'Cucho' Hernández.



Árbitro: Xavier Estrada Fernández (Comité catalán).



Estadio: Benito Villamarín.



Horario: 21.00 horas.