Los dos talismanes del Betis para recibir al Getafe

El Real Betis recibe este viernes al Getafe CF en el Benito Villamarín, en el choque que abre la vigesimocuarta jornada de Liga y que el entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini, se toma con tono de revancha. El chileno ha expresado en rueda de prensa su deseo de compensar la mala imagen ofrecida en el Coliseum Alfonso Pérez en la primera vuelta cuando cayó por 3-0, con doblete de Ángel y un gol de Cucurella.

Pellegrini tiene varias dudas a la hora de confeccionar el once que saldrá de inicio ante el equipo del siempre polémico José Bordalás, que viene de enfrentarse con los banquillos de Sevilla FC y Real Sociedad y que ya tuvo sus más y sus menos en el estadio heliopolitano cuando Quique Setién se sentaba en el banquillo del Betis.

Víctor Ruiz está entre algodones y Bartra, Camarasa y Dani Martín son bajas confirmadas. En el otro lado de la balanza están las recuperaciones de Borja Iglesias, autor de cuatro goles en las tres últimas semanas, y de Diego Lainez, uno de los más destacados del Betis en la buena racha de resultados cosechada desde el inicio de 2021. De hecho, el joven atacante mexicano pasó de estar infrautilizado a ser indiscutible: titular en los siete primeros partidos del año, sólo el coronavirus le frenó.

El internacional azteca comenzó la cuarentena con el Betis invicto en este nuevo año y se ha perdido los cuatro últimos choques, en los que si bien el equipo verdiblanco fue capaz de ganar a Osasuna (1-0) y al Villarreal (1-2) el pasado fin de semana, su ausencia también ha coincidido con la pérdida de la imbatibilidad: primero en Copa con el Athletic (1-1 y 1-4 en los penaltis) y luego con el FC Barcelona en LaLiga (2-3).

Por eso, consciente de que la suerte de ambos ha cambiado en este 2021 y de que ya están disponibles para Pellegrini, ambos se han ejercitado con el grupo sin problemas durante toda la semana, el beticismo aboga por su regreso a la titularidad este viernes con el Getafe. En este sentido se ha expresado un contundente 91 por ciento de los participantes en la #EncuestaHelvetiaED.







Sólo un 4% no cree conveniente la vuelta al once de ambos, con otro 4% que opina que sólo debe tener un sitio fijo como titular Diego Lainez y un anecdótico 1% que pide que juegue Borja Iglesias pero sentaría al extremo azteca frente al cuadro azulón. Durante la ausencia del 'Panda', Loren Morón no pudo ver portería y, aunque está orgulloso de su trabajo para el equipo, sabe que eso le hace partir en desventaja, igual que el curso pasado le benefició la mala racha del gallego.

"En lo personal, está siendo un año duro en lo deportivo y en lo familiar por el Covid. Empecé la temporada mal, con esa cuarentena interminable. Lo dejé atrás, pero siempre vas en desventaja. No he querido transmitir a la gente esos momentos duros personales, que se quedan para mí, pero también se reflejan en el campo. He tenido la ayuda de los familiares y los compañeros. Ahora, he encadenado varios partidos como titular, pero, por desgracia, sólo he podido aportar mi trabajo y no llegó el gol. No soy tonto, porque sé que los delanteros viven de eso. Sigo trabajando para que lleguen", declaró el marbellí durante una entrevista con la Cadena Ser.