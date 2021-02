Bartra saca espíritu de rockero para acabar con su espera más larga

Marc Bartra cumplió el pasado lunes diez años en la elite y lo hizo en un momento complicado para él, lesionado desde hace dos meses y tratando de tirar de fortaleza mental para no caer en la desesperación de verse apartado del terreno de juego y de sus compañeros; algo a lo que no está para nada acostumbrado. El jugador del Betis se machaca a diario en el gimnasio de la ciudad deportiva y saca su espíritu rockero para volver cuanto antes.

"Vas a superarlo, vas a estar mejor. Vas a cumplir tus sueños. Sigue luchando, sigue siendo positivo.

Lo mejor siempre está por llegar", reflexionaba en voz alta Bartra en su cuenta oficial de Instagram, la pasada semana, acompañando una fotografía en blanco y negro, bastante ilustrativa del duro momento anímico en el que se encuentra; trabajando sin descanso para ver la luz al final del túnel en el que se encuentra desde finales de diciembre.

Cámara hiperbárica, pesas, fisioterapia... El zaguero catalán se desfonda a diario para dejar atrás unas molestias en el talón que no terminan de desaparecer. No juega desde el pasado 20 de diciembre ante el Granada y, en este tiempo, ha observado cómo el ahora lesionado Víctor Ruiz se asentaba en el once titular de Manuel Pellegrini.



Bartra se ha perdido 15 partidos entre LaLiga y la Copa del Rey y suma 61 días en el 'dique seco', la ausencia en los terrenos de juego más larga en sus 10 años de carrera. Echa de menos la competición y el equipo le espera con los brazos abiertos.