Una denuncia del exbético Jesé manda a su novia Aurah Ruiz 'a la cárcel'

De la vida del jugador de Las Palmás, Jesé Rodríguez, podría escribirse una telenovela turca, de esas que ahora están tan de moda. El exbético ha regresado a Las Palmas hace apenas unas semanas, con el que todavía no se ha estrenado, pero más que su carrera profesional, es la personal la que copa estos días las páginas de algunos medios de comunicación.

En esta ocasión, todo tiene que ver con una denuncia que interpuso en el pasado a la que hace pocos meses ha vuelto a ser su pareja, la mediática Aurah Ruiz, por acoso e injurias. Y es que, aunque ahora las cosas estén más calmada entre la pareja, no siempre ha sido así. De hecho, ambos han protagonizado numerosos encontronazos tanto en público, compartidos a través de sus redes sociales o en platós de televisión, como en privado.

Fruto de ello, el jugador interpuso una demanda contra la exconcursante de Gran Hermano VIP por los ataques que la joven le dedicaba en su Instagram, una demanda que llegó hasta los tribunales y que ahora se ha resuelto, justo cuando la pareja parece haber encontrado cierta estabilidad.

"Me denunció, fui a juicio, no acudió, lo multaron, y a los dos meses la jueza decidió no celebrar el juicio. Pero la fiscalía dijo que se celebrara porque llevan dos años para arriba y para abajo pese a que él me quería quitar la denuncia por injurias, calumnias y acoso porque al final estamos juntos y eso no existe. Pero han pensado que esto es un cachondeo y en lugar de dar la oportunidad de pagar...", explicaba la 'influencer' en su canal, a la que se le puede ver yendo a la cárcel a recoger la sentencia, momento que ella misma documenta y describe con todo lujo de detalles.

De hecho, la también canaria se ha atrevido a bromear sobre el fallo judicial. Aurah tendrá que elegir entre cumplir una pena de diez días de cárcel o diez días de trabajos sociales, una decisión que parece no tomarse muy en serio:. "Elegí diez días de prisión para grabar un Mtmad (un capítulo para su canal) dentro. Mi próximo reality es 'Solo/Sola' desde la cárcel", decía entre risas la exconcursante de realitis.