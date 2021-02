Manuel Pellegrini, técnico del Betis, resaltó tras el partido ante el Getafe que el 1-0 conseguido "es una victoria importante". "El sufrimiento está relacionado con la paciencia ante un equipo difícil y duro como el Getafe, que corta muchas jugadas. En los primeros 15 minutos pudimos asegurar el partido con ocasiones claras; después nos costó más trabajo y desperdiciamos un penalti y más oportunidades. Fuimos muy superiores en todos los aspectos", apostilló el técnico chileno.

También se refirió Pellegrini a otras cuestiones:

- La lesión de Fekir: "Nabil tuvo un problema muscular, ojalá que no sea mucho. El lunes veremos de que se trata, pero mínimo un par de semanas".

- Canales y el penalti errado: "Sergio falló un penalti pero digo lo mismo que cuando lo falló Fekir en el derbi o en la tanda de Copa. El que lo patea tiene ese riesgo. Él es especialista, pero no lo pudo convertir; de todos modos, hizo un partido muy completo".

- Borja Iglesias: "Volvía de una lesión, entró bastante bien y remató el partido con ese penalti. El equipo está bien y eso es lo importante, tuvimos que soportar mucha críticas, por los muchos goles que encajábamos y ahora llevamos siete u ocho partidos sin recibir".

Por último, Pellegrini resaltó: "Hemos adquirido una regularidad. A medida que se ha ido trabajando el equipo ha mejorado, no hay ningún equipo que vaya bien sin rendimientos individuales altos. ¿Europa? Éste es el camino para ganar al Getafe y después al Cádiz. Tenemos equipos muy potentes por delante y el objetivo es a corto plazo, y toca el Cádiz. Me alegro mucho por Borja pero pero me inclino más por el equipo. El equipo ha mantenido un rendimiento alto habiendo hecho muchos cambios".