"Estoy muy agradecido a Lopera, que en paz descanse... ¿Que sigue vivo?"

Posiblemente sean muchos los béticos que no recuerden a Balán Gonzales, el primer futbolista peruano que vistió la camiseta del Betis. Llegó en enero de 1994 y su paso por Heliópolis fue prácticamente testimonial, a pesar de que en su país, en particular, y en Suramérica, en general, gozó de una gran popularidad.

Pasó de puntillas por el Benito Villamarín, siendo uno de los primeros fichajes de Lopera. El delantero sólo duró seis meses en Sevilla, jugando tan sólo dos partidos oficiales como bético en Segunda división. Un tiempo en el que, sin embargo, tuvo oportunidad de disfrutar de los encantos de la capital hispalense: la Semana Santa, la Feria o Triana.

El Betis, Lopera y Gordillo y sus sevillanas en el vestuario dejaron huella en Balán, quien durante la entrevista con ESTADIO Deportivo recuerda numerosas anécdotas de su paso por Heliópolis y su particular relación con don Manuel Ruiz de Lopera, al que daba por fallecido.

Tras colgar las botas, las cosas no le fueron especialmente bien, marchándose como ilegal a Estados Unidos, donde llegó a trabajar como albañil y de camarero en un restaurante. Como no podía ser de otra forma, allí se cruzó en el camino de un bético que le reconoció y que le ayudó a cumplir el sueño americano. Ahora, desde su Perú natal, más estable y en una condición económica más cómoda, atiende adurante una entrevista que no tiene desperdicio. Disfruta de ella en el vídeo que acompaña a esta noticia.