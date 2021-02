El Betis-Getafe acabó con insultos y amago de tangana con un ex sevillista

El Betis-Getafe acabó con un insultos y amago de tangana con un ex sevillista

El Betis se impuso con solvencia al Getafe este pasado sábado para dormir sexto, en posiciones europeas, gracias al claro penalti transformado por Borja Iglesias en el tramo final del choque. Con Bordalás sancionado, su segundo, Patricio Moreno, reconoció en sala de prensa que el colegiado, Estrada Fernández, no influyó en el resultado. Pero no todos sus pupilos pensaban lo mismo, al menos en caliente, cuando el partido no había hecho más que finalizar.

Es el caso del cancerbero David Soria, que enlazaba su tercer partido en el once tras haber recuperado la titularidad y que protestó de forma airada durante el encuentro los dos penaltis pitados en contra del Getafe, el primero de los cuales se lo detuvo a Canales.

Pero lo peor llegó cuando abandonaba el césped. En ese momento, el guardameta se encaró con la zona de la grada del Villamarín donde se encontraban los suplentes del Betis y otros empleados del club verdiblanco, que le recriminaron al ex sevillista su comportamiento durante el partido.

Fue entonces cuando se originó un caliente cruce dialéctico, con insultos incluidos, que apunto estuvo de desembocar en tangana en la entrada al túnel de vestuarios, siendo sus propios compañeros los que tuvieron que tuvieron que separar al portero para que el asunto no fuera a mayores.

El catalán Estrada Fernández, sin embargo, no reflejó nada de lo ocurrido en el acta, por lo que ninguno de los dos equipos deben temer una sanción al respecto.