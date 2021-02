Jonas Martin recuerda su paso por el Betis: "No todos los clubes son una familia..."

"Estaba bien en el Montpellier, pero no quería ser un jugador de club; y no lo negaré. Pero no quería arrepentirme al final de mi carrera por no haber conocido otros clubes y no haber jugado en el extranjero. Por eso me fui. También por descubrir una nueva cultura, un nuevo idioma. Eso fue lo que pesó en mi elección de ir a España (...) Creemos que todos los clubes son una familia, pero no es cierto. Cuando llegué al Betis, me di cuenta de que los chicos sólo estaban allí para el fútbol. Y sí, no fue un regalo, eso es todo", apunta Jonas Martin (30) sobre su breve paso por Heliópolis, donde cumplió únicamente una de las tres temporadas por las que firmó.

Y es que el mediocampista, que llegó en el verano de 2016 a cambio de 2,6 millones del euros del Montpellier, apenas disputó 22 partidos oficiales como verdiblanco en una andadura marcada por las lesiones (un par de ellas de tobillo y otra en la zona inguinal) y su indefinición entre centrocampista de cierre o creativo. Un año más tarde, el Estrasburgo lo devolvió a la Ligue 1 por 1,5 kilos (una de las pocas operaciones en las que Haro y Catalán le perdieron dinero a un futbolista). En 2019, el club alsaciano lo vendió por 4 millones al Rennes, rival del Sevilla FC en la Fase de Grupos de la presente edición de la Champions League.

"No he tenido mucha suerte desde que fiché por el Rennes, con dos lesiones importantes. Ha ido mejor desde principios de enero. Antes de eso, tenía un tobillo malo y no se estaba curando como deseaba. Quería jugar contra el Sevilla en la Liga de Campeones, pero al día siguiente se me había hinchado la articulación. Busqué al entrenador y le dije que debía parar. Estaba jugando con una sola pierna; no era beneficioso, ni para mí ni para el equipo. Hoy estoy al 100%, sin temores, y me siento bien. No he tenido ningún problema desde principios de enero, lo que es tranquilizador", añade Jonas Martin en 'France Bleu'.