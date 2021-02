Víctor Ruiz aún es duda y Pellegrini reservará a Fekir para el derbi

El Betis ha vuelto este lunes al trabajo después del fin de semana de descanso tras la victoria del pasado viernes ante el Getafe en el Villamarín (1-0) con la vista ya en el duelo regional del próximo domingo (16:15 horas) ante el Cádiz en el Ramón de Carranza. El técnico verdiblanco, el chileno Manuel Pellegrini, ha dirigido en la Ciudad Deportiva Luis del Sol la primera sesión semanal para preparar la cita ante los de Álvaro Cervera, para la que cuenta con las bajas seguras del portugués William Carvalho, expulsado ante el Getafe, y el francés Nabil Fekir, lesionado, que se unen a las de larga duración de Dani Martín, Camarasa y Bartra.



Fekir se retiró en los primeros minutos del duelo frente a los azulones por una lesión en su bíceps femoral derecho que le impedirá, como mínimo, estar en la 'Tacita de Plata' y, en función de su evolución, seguramente también el próximo 8 de marzo ante el Alavés en el Villamarín, para no correr riesgos y poder contar con el francés para el derbi ante el Sevilla del 14 de ese mes. De hecho, no habrá partes médicos al respecto -el campeón del mundo, celoso de su intimidad, ya prefirió no airear su positivo en coronavirus durante la pretemporada-.



Otro de los jugadores aquejados de una dolencia muscular es el central Víctor Ruiz, quien no estuvo ante el Getafe tras pedir el cambio en el choque frente al Villarreal y que este lunes ha proseguido su trabajo específico de recuperación, una vez asistió a la charla inicial de Pellegrini, según se vio en los minutos iniciales abiertos a los medios de comunicación. La idea es que el catalán se evalúe en los últimos entrenamientos de la semana, por lo que se mantiene como duda para la cita contra los gaditanos.

, recién recuperado de una dolencia fibrilar que le hizo perderse la visita al Estadio de La Cerámica y ser suplente el pasado viernes, también tuvo trabajo en elcon los fisioterapeutas para medir las cargas, si bien no debe tener problemas para ejercitarse con el grupo a partir de mañana y ser de la partida contra el Cádiz.